Malezyalı bisikletçiler yüksek irtifa kampı için Everest yerine Erciyes'i tercih ediyor

Malezyalı bisikletçiler, yüksek irtifa kampı için binlerce kilometre aşıp uluslararası bisiklet yarışlarının en önemli adreslerinden biri haline gelen Erciyes'i tercih etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla kış sporlarının yanı sıra bisiklet sporunda da adından söz ettirmeyi başaran Erciyes, bu yıl 18 ülkeden 400'e yakın profesyonel bisikletçiye ev sahipliği yapıyor.

Malezya'dan bir kulüp de bu yıl Erciyes'i tercih edenler arasında yer aldı.

Velo Erciyes Direktörü Mustafa Kemal Canfedai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Erciyes'teki yüksek irtifa kamplarına ve uluslararası yarışlara çok yoğun katılım olduğunu söyledi.

Özellikle Türkiye'ye uzak coğrafyalardan büyük ilgi olduğunu belirten Canfedai, " Panama, Güney Afrika Cumhuriyeti, Malezya gibi çok uzak ülkelerden buraya kamp yapmak ve uluslararası yarışlara katılmak için gelen bisiklet sporcuları var." dedi.

Canfedai, Malezya'dan gelen bisiklet takımının Erciyes'i çok beğendiğini ifade ederek, "Kendi ülkelerine yakın olan Tibet'te, Everest'te ve Nepal'in bazı yerlerinde yüksek irtifa kamp merkezi olmasına rağmen Erciyes'i tercih ettiler. Burada da çok mutlular. Erciyes'in faydalarını gördüklerini söylüyorlar." diye konuştu.

Erciyes'in 2200 rakımında tesisler ve bisiklet parkurları bulunmasının kulüpleri buraya çektiğini vurgulayan Canfedai, sporcuların dünyanın en iyi yüksek irtifa kamp merkezinin Erciyes olduğunu dile getirdiğini aktardı.

Canfedai, Erciyes'te 2200 metrede 13 kilometrelik plato bulunmasının yüksek irtifa kampı için burayı cazip hale getirdiğine dikkati çekerek, "Bu özellik 'yüksekte uyu, yüksekte kamp yap' disiplinini çok iyi karşılıyor. Ayrıca Türkiye'nin dünyanın tam ortasında bulunması, Erciyes'in tercih nedenlerinden biri aslında." ifadelerini kullandı.

Canfedai, bisiklet sporcularının Erciyes'i tercih etmesindeki diğer nedenleri şu şekilde sıraladı:

" Türk Hava Yolları'nın dünyanın her yerinden bisikletleri ücretsiz taşıması çok önemli bir durum. İklimin diğer irtifa kamp merkezlerine göre iyi olması ve dünyada yüksek irtifada yarış yapılan tek yer olması Erciyes'i rakiplerinden ayıran özellikler. Tokyo Olimpiyatları'na gidecek 12 ülkeden 18 sporcu Erciyes'te. Çünkü burada hem kampa girebiliyorlar hem de yarışlara katılıyorlar. Avrupa'daki birçok kamp yeri sporculardan vize istiyor. Biz, birçok ülkeden vize istemiyoruz. Bu gibi önemli avantajlar bir araya gelince sporcuların tabiriyle dünyanın en iyi kamp yeri Erciyes oluyor."

Afif: "Olimpiyatlara burada hazırlanacağız"

Malezya'nın Terengganu Cycling Team TSGA takımı antrenörü Muhammad Zulhilmie Afif ise takımın büyük çoğunluğunun Erciyes'e ilk defa geldi söyledi.

Erciyes'in yüksek irtifa kampı yapmak için mükemmel bir yer olduğunu vurgulayan Afif, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda burada yarışlara da katılıyor olmamız büyük bir avantaj. Biz olimpiyatlara burada hazırlanacağız. Buraya gelince ne kadar doğru bir karar verdiğimizi anlamış olduk. Malezya'da yüksek irtifa kamp merkezi yok. Bazı sporcuların yaşadığı bölgelerde kamp merkezi var ama biz Erciyes'i seçtik. Bu yıl sadece bir takım geldik ancak seneye Malezya Milli Takımı'nı da buraya getireceğiz."