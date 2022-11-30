Aracıyla motosikletliye çarpan kadının sözleri tartışmayı alevlendirdi: Arabamı mahvettin - Son Dakika
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Aracıyla motosikletliye çarpan kadının sözleri tartışmayı alevlendirdi: Arabamı mahvettin

30.11.2022 11:47

İstanbul Maltepe'de yaşanan olayda seyir halinde olan kadın sürücü, motosikletliye çarptı. Kazada motosikletli bacağından hafif yaralanırken iddiaya göre sürücü "Arabamı mahvettin" diyerek motosikletliye bağırmaya başladı. Çevredekilerin de araya girmesiyle tartışma daha da alevlendi. Yumrukların havada uçuştuğu o anlar bir motokuryenin kask kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Maltepe Feyzullah Mahallesi'nde Pazartesi akşamı saat 22.00 sıralarında bir otomobilin kadın sürücüsü, seyir halinde olan bir motosikletliyle çarpıştı. Kazanın ardından kadın sürücü, "Arabamı mahvettin" diyerek motosikletliye bağırmaya başladı. Kazayı gören mahalle sakinleri, olay yerine gelerek motosikletli sürücü ile tartıştı. '"Bayana bağıramazsın" seslerinin yükseldiği tartışma alevlenerek yumruklu kavgaya dönüştü. Şahıslar motosiklet sürücüsüne yumruklarla saldırdı.

"ABLA ARABADAN İNMEDEN BAĞIRMAYA BAŞLADI"

Kazayı gören motokurye Doğukan Bingöl, "Yoldan geçiyordum. Bir baktım motorcu arkadaşın kaskı bana doğru geldi. Bir anda yanına geçtim, bir şeyi var mı diye baktım. Daha kimse arabadan inmeden çocuk motorun üzerinde ayağından darbeyi almış bir şekilde duruyordu. Baktım sürücü abla daha arabadan inmeden 'Arabayı mahvettin' diye bağırmaya başladı. Ondan sonra arabadan indiler. Ne oldu anlamadım, çok hızlı gelişti 'Sen bağırma, bağıramazsın' gibisinden tartıştılar" diyerek olayı anlattı.

"AMBULANS ARANACAĞI YERDE MOTORCUYA BAĞIRDI"

Motokurye "Bir baktım zaten birbirine girdiler. Dışardan gelen insanlar oldu. Tamamen kargaşa oldu. Çocuk daha motorun üstündeydi. Motorcunun bir yerinde bir şey var mı diye hiç kontrol edilmeden 'Sen benim arabamı mahvettin' denilmeye başlandı. Yani ambulansın aranacağı yerde kavga olmuş oldu" dedi.

KAVGA ANI KAMERADA

Yumrukların havada uçuştuğu o anlar ise bir motokuryenin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; mahalle sakinleri ile motosikletlinin tartıştığı, kısa sürede büyüyen tartışmada, bazı vatandaşların motosikletliye yumrukla saldırdığı görülüyor.

Kaynak: İHA
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Motosiklet, Maltepe, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aracıyla motosikletliye çarpan kadının sözleri tartışmayı alevlendirdi: Arabamı mahvettin - Son Dakika

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