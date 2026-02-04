Maltepe'de Trafik Tartışması: Cezalar Açıklandı

Maltepe'de, iki çocuğuyla trafikte seyir halinde olan sürücü Emine Topçu'yla yol verme nedeniyle tartışan ve yanına gelerek cep telefonunu elinden alıp otomobilin içine fırlatarak kıran sanığa 46 bin lira ceza verildi. Emine Topçu'ya ise 'Basit yaralama' suçundan 11 bin 200 lira ceza verildi.

Olay, 29 Mayıs saat 18.00 sıralarında Maltepe Sahilyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; çocuklarıyla birlikte trafikte seyir halinde olan Emine Topçu, sola dönüş için ayrılan şeridin dışında beklediği sırada arkasından gelen otomobil sürücüsü Burak Yılmaz ile yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle aracından inen Burak Yılmaz ve Abdulhamit Turan bağırarak, Emine Topçu'nun aracına doğru yürüdü. 2 çocuğuyla panik yaşayan Topçu, olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kadının olayı kaydettiği sırada Yılmaz ve Turan telefonu aldı. Tartışma sırasında Turan'ın Topçu'nun kızının telefonunu kırdığı, oğlunu da darbettiği belirtildi. Emine Topçu'nun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Burak Yılmaz ve arkadaşı Abdulhamit Turan, 30 Mayıs'ta çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yılmaz ve Turan, daha sonra tahliye edildi.

'SANIĞIN 18 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLMİŞTİ

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Burak Yılmaz hakkında, 'Yol kesmek suretiyle birden fazla kişi tarafından nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, yine aynı tarihte tutuklanan şüpheli Abdulhamit Turan hakkında da, Emine Topçu'ya karşı, 'Yol kesmek suretiyle birden fazla kişi tarafından nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, çocukları E.A.T. ve Y. A.T.'ye karşı da, 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 11 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, müşteki-şüpheli Emine Topçu hakkında ise, Burak Yılmaz'a karşı, 'Haksız tahrik altında kasten yaralama' suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi ve haksız tahrik indiriminin uygulanması da talep edildi.

Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanık Abdulhamit Turan, sanık Burak Yılmaz, sanık Emine Topçu ve taraf avukatları katıldı.

'HAKSIZ BİR ŞEKİLDE SUÇLANMAKTAYIM'

Duruşmaya katılan sanık Emine Topçu, "Beraatimi talep ederim. Olay, karşı tarafın saldırı, darp ve telefonları alıkoyması ile başlayıp bugünlere gelmiştir. Bunun üzerine bir de haksız bir şekilde suçlanmaktayım" dedi.

'SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM'

Duruşmada savunmasını yapan sanık Burak Yılmaz, "Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim" derken, sanık Abdulhamit Turan ise, "Üzerime atılı iftiraları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim" dedi.

'46 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ'

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Abdulhamit Turan'ı, Emine Topçu'ya yönelik 'Kadına karşı basit yaralama' suçundan 15 bin, mağdur Y.A.T.'ye yönelik 'Basit yaralama' suçundan 15 bin, E.A.T.'ye yönelik 'Basit yaralamaya teşebbüs' suçundan 11 bin 200, yine E.A.T.'ye yönelik 'Mala zarar verme' suçundan 5 bin olmak üzere toplamda 46 bin 200 lira adli para cezası verdi. Sanık Burak Yılmaz'a ise, Emine Topçu'ya yönelik 'Kadına karşı basit yaralama' suçundan 15 bin lira adli para cezası verdi. Sanık Emine Topçu'yu da sanık Burak Yılmaz'a yönelik 'Basit yaralama' suçundan 11 bin 200 lira adli para cezası verdi. Mahkeme, bu cezayı ertelerken, Topçu'nun 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına da karar verdi. Abdulhamit Turan ve Burak Yılmaz'ın her ne kadar 'Yol kesmek suretiyle birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan cezalandırılmaları talep edilmiş ise de üzerlerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verildi.