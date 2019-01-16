Mama Yerken Fenalaşan 45 Günlük Bebek Öldü
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde annesi tarafından mama yedirilirken fenalaşan 45 günlük bebek, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde annesi tarafından mama yedirilirken fenalaşan 45 günlük bebek, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Ilıca
Mahallesi'nde yaşayan Melise-Uğur K. çiftinin 45 günlük bebeği H.K, annesi tarafından mama yedirilirken fenalık geçirdi. Anne
ilk etapta karşı komşularından yardım isterken, ihbar üzerine yola çıkan 112 acil sağlık ekibinin direktifleri doğrultusunda bebeğe kalp masajı yapılmaya başladı. 112 acil sağlık ekibinin gelmesinin ardından görevliler tarafından kalp masajına devam edildi. Özel bir hastaneye kaldırılmak istenen bebek yolda hayatını kaybetti.
45 günlük H.K.'nin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:53 Kaynak: İHA
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