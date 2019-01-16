Son Dakika Haberleri: Mama Yerken Fenalaşan 45 Günlük Bebek Öldü

Mama Yerken Fenalaşan 45 Günlük Bebek Öldü

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde annesi tarafından mama yedirilirken fenalaşan 45 günlük bebek, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Mama Yerken Fenalaşan 45 Günlük Bebek Öldü, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde annesi tarafından mama yedirilirken fenalaşan 45 günlük bebek, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nde yaşayan Melise-Uğur K. çiftinin 45 günlük bebeği H.K, annesi tarafından mama yedirilirken fenalık geçirdi. Anne ilk etapta karşı komşularından yardım isterken, ihbar üzerine yola çıkan 112 acil sağlık ekibinin direktifleri doğrultusunda bebeğe kalp masajı yapılmaya başladı. 112 acil sağlık ekibinin gelmesinin ardından görevliler tarafından kalp masajına devam edildi. Özel bir hastaneye kaldırılmak istenen bebek yolda hayatını kaybetti.

45 günlük H.K.'nin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:53 Kaynak: İHA

Antalya, Manavgat, 3. Sayfa
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