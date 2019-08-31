Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta zafer coşkusu yaşandı
Son Dakika Güncel Haber

Manavgat'ta zafer coşkusu yaşandı

3 saat önce

30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıldönümü, Manavgat'ta Fener alayı ve Kurtalan Ekspresi konseriyle coşkulu bir şekilde kutlandı.

Manavgat'ta zafer coşkusu yaşandı, System.String[]

30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıldönümü, Manavgat'ta Fener alayı ve Kurtalan Ekspresi konseriyle coşkulu bir şekilde kutlandı.


30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü dolayısıyla Manavgat Belediyesi fener alayı yürüyüşü ve Kurtalan Ekspres konseri düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşın katılımı, Manavgat Belediyesi'nin dağıttığı bayrak ve meşaleler ile fener alayı yürüyüşü gerçekleşti. Fener alayı yürüyüşü, Yapay Şelale kavşağını takip ederek, Atatürk Kültür Merkezi'nde sona erdi. Binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen fener alayı yürüyüşüne Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de katılarak, halkı selamladı, bayramlarını kutladı. AKM'ye ulaşan vatandaşlar saygı duruşu ve İstiklal Marşını büyük bir coşkuyla hep birlikte okudu. Havai fişek gösterisinin ardından Türkiye'nin en sevilen Anadolu Rock gruplarından Kurtalan Ekspres sahne aldı. Kurtalan Ekspres grubundan Bülent Güven, Akın Eldes, Mustafa Telli, Yusuf Uğurer ve Ahmet Güvenç, en sevilen şarkılarını Manavgat halkı için seslendirdi. Grup üyeleri, grubun kurucularından olan Barış Manço, Cem Karaca ve Bahadır Akkuzu'yu da anmayı ihmal etmedi. Kurtalan Ekspres'in söylediği Barış Manço, Cem Karaca, Neşet Ertaş şarkılarına, binlerce Manavgatlı da hep bir ağızdan eşlik etti.


Konser sonunda grup İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı söyleyerek, bir kez daha zafer bayramı coşkusu yaşattı. Kurtalan Ekspres grubuna teşekkür plaketini Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Ödevoğlu takdim etti. - ANTALYA

Zafer Haftası, Kurtalan, Manavgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Coğrafyamızın dört bir yanında verdiğimiz mücadele Türkiye'nin haklarını savunmak içindir
30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda bir araya gelen Erdoğan ve Akşener'den samimi anlar İrem Derici'nin konserinde havai fişeğin isabet ettiği minibüs cayır cayır yandı Doğal gaza son bir ayda yüzde 32'den fazla zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 16:13:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manavgat'ta zafer coşkusu yaşandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]