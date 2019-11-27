Son Dakika Haberleri: Manisa 10 metrekarelik dükkanında emeklilik hayalini yaşıyor
Son Dakika Güncel Manisa 10 metrekarelik dükkanında emeklilik hayalini yaşıyor - Son Dakika

Manisa 10 metrekarelik dükkanında emeklilik hayalini yaşıyor

6 saat önce

10 metrekarelik dükkanında emeklilik hayalini yaşıyorManisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Mustafa Gül (53), 10 metrekarelik dükkanında 30 yıldır biriktirdiği eşyaları satıyor.

10 metrekarelik dükkanında emeklilik hayalini yaşıyor

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Mustafa Gül (53), 10 metrekarelik dükkanında 30 yıldır biriktirdiği eşyaları satıyor. Eşyaların tamiratını da yapan Gül, emeklilik hayali dükkanını işletmekten mutlu olduğunu söyledi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir rafineri işletmesinde işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Gül, 4 yıl önce emekli oldu ve hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. 30 yıldır Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Almanya, Fransa ve Avusturya gibi ülkelerdeki bitpazarlarından 1950 ve 1970'li yıllarda kullanılan objeleri toplayan Gül, onları evinin bir odasında sakladı. Emekli olduktan sonra açtığı 10 metrekarelik dükkanda da sergilemeye başladı. Gül'ün dükkanında yer alan gramafon, daktilo, radyolar, plaklar, kasetler, mobilya, klasik arabalı oyuncaklar bir önceki yüzyılın izlerini taşıyor. Bu objeler haftanın her günü açık olan dükkanda 5 ile 1500 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

'BİR TUTKU VAR'

Eski eşyaların insanları geçmişe götürdüğünü, bunun da kendisini mutlu ettiğini belirten Gül, Senelerdir evimde biriktirdiğim objeleri, yurt dışından gelen hediyelik eşyaları, yurt dışına gidip aldığım eşyaları açtığım dükkanda satıyorum. Genç yaştan itibaren bu ürünleri topluyorum. Bende bu eşyalara yönelik tutku var. Emekli olunca bunları sergileme gibi bir hayalim vardı. Bu hayalimi gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyum. Burada tahminen 500'ün üzerinde malzeme var. Fiyat olarak en düşüğü kaset 5 lira, en yükseği ise mobilya 1500 lira. Buraya gelen gençler, hiç görmedikleri eşyalara ilgiyle bakıyorlar. Beğendiklerini alıyorlar dedi.

Manisa 10 metrekarelik dükkanında emeklilik hayalini yaşıyor

Şehzadeler, Manisa, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinayeti itiraf eden zanlının savunması pes dedirtti: Aşıktım onun için öldürdüm
4 gündür kayıp olan sendika temsilcisi, foseptik çukurunda ölü bulundu Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı Medya AŞ'den çıkarılan 2 işçi mahkemeyi kazandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 17:26:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa 10 metrekarelik dükkanında emeklilik hayalini yaşıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]