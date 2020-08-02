MANİSA AHMETLİ'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika

Ahmetli'deki yangında söndürme çalışmaları sürüyor (2)

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Ancak, zaman zaman bazı bölgelerden yeniden alevlerin meydana geldiği ancak ekiplerin anında bu yerlere müdahalede bulunduğu bildirildi. Ayrıca, Amasya, Eskişehir, Samsun, Çorum'dan da takviye olarak gönderilen arazözler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Öte yandan Ege Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de yanan alanları helikopterle havadan inceledi. Ayrıca Ahmetli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yangında zarar gören tarım arazilerinin tespiti için bölgede çalışma başlattı.