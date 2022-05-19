MANİSA'DA 19 MAYIS COŞKUSU

MANİSA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Milli Egemenlik Anıtı önündeki kutlama programı, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün çelenginin konulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Atatürk'ün gençliğe hitabesi ve gençliğin Ata'ya cevabı ardından, etkinlikler spor gösterileri ile devam etti. Halk oyunları gösterisi ardından düzenlenen spor panayırında masa tenisi, badminton, basketbol, dart, spor parkuru ve ayak tenisi oynandı. Törene Manisa Valisi Karadeniz'in yanı sıra AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, kurum müdürleri, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.