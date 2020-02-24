Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (2)

1 saat önce

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYORManisa'nın Akhisar ilçesinde, meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar da sürüyor.

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem (2), System.String[]

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar da sürüyor. Akhisar'da gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 3,7 ile 1.6 arasında değişen 20 artçı sarsıntı yaşandı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Manisa Valiliği de depremle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24.02.2020 tarihinde saat 05.43 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Deprem sonrası Akhisar

Depremin ardından Kırkağaç

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Deprem sonrası İzmir'den genel ve detaylar

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK - Barış Gezici - Erdinç ALKAN - Cemil SEVAL/ İZMİR - MANİSA,


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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:48 Kaynak: DHA
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