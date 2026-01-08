Alkol alan 3 arkadaş birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Alkol alan 3 arkadaş birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

Alkol alan 3 arkadaş birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı
08.01.2026 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, alkol alırken aralarında tartışma çıkan 3 arkadaş, av tüfekleriyle birbirlerine ateş açtı. Yaşanan çatışmada 3 arkadaştan biri olay yerinde öldü, yaralanan 2 kişi de hastanede tedaviye alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Medar Mahallesi'nde alkol alan 3 arkadaş Mert Aybar, Mehmet Ç. ve Emre T. arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

3 ARKADAŞ BİRBİRLERİNE ATEŞ AÇTI

Olayın büyümesi üzerine 3 arkadaş da birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı. Silah seslerinin duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alkol alan 3 arkadaş birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Yapılan kontrollerde vücuduna domuz kurşunu isabet eden Mert Aybar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, Mehmet Ç. ve Emre T.'nin ise ağır yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslar ile Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, Aybar'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alkol alan 3 arkadaş birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

Öte yandan, Emre T.'nin cezaevinden yeni çıktığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Akhisar, Manisa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Alkol alan 3 arkadaş birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yatırımcı böyle mağdur oldu İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem Türk yatırımcı böyle mağdur oldu! İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Traktörünün plakası başına bela oldu Ceza üstüne ceza yağıyor Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış

00:44
İran’da protestolar alevleniyor: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
İran'da protestolar alevleniyor: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
19:14
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 01:26:31. #7.11#
SON DAKİKA: Alkol alan 3 arkadaş birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.