Alkol alan 3 arkadaş birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Medar Mahallesi'nde alkol alan 3 arkadaş Mert Aybar, Mehmet Ç. ve Emre T. arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

3 ARKADAŞ BİRBİRLERİNE ATEŞ AÇTI

Olayın büyümesi üzerine 3 arkadaş da birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı. Silah seslerinin duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Yapılan kontrollerde vücuduna domuz kurşunu isabet eden Mert Aybar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, Mehmet Ç. ve Emre T.'nin ise ağır yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslar ile Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, Aybar'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

Öte yandan, Emre T.'nin cezaevinden yeni çıktığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.