Manisa'da araçta alkol satışı yapan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde aracıyla içki satışı yapan ve alkollü araç kullanan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir- İstanbul kara yolu üzerinde bulunan E.A'ya ait tekel bayisi önündeki 45 SA 2212 plakalı araçtan alkol satışı yapıldığı bilgisini aldı.



Bölgede çalışma yapan ekipler, E.A'nın alkol satışı yaptığı aracı kovalamaca sonucu Yılmaz Mahallesi Kavşağı'nda yakaladı.



Araçta yapılan kontrolde kasalar içerisinde çeşitli miktarlarda içki, 1 tabanca ve 4 mermi ele geçirilirken, sürücü E.A'nın 400 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ekiplerce gözaltına alınan E.A'ya alkollü araç kullanmak ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına muhalefetten işlem yapıldı.



Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.