Manisa'da asfaltlar yenilikçi teknoloji ile seriliyor - Son Dakika

Manisa'da asfaltlar yenilikçi teknoloji ile seriliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı asfalt sezonu için Başkan Cengiz Ergün'ün işaret ettiği 800 kilometrelik hedef için var gücüyle çalışıyor.

Manisa'da asfaltlar yenilikçi teknoloji ile seriliyor, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı asfalt sezonu için Başkan Cengiz Ergün'ün işaret ettiği 800 kilometrelik hedef için var gücüyle çalışıyor. Bu kapsamda ekipler, Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahallesinde de yol yapımına devam etti. Asfalt atımında kendinden yürüyen mıcır serici araç da kullanıldı. Otomasyona dayalı olarak yere serilecek mıcırı hesaplayan kendinden yürüyen mıcır serici araç ile günlük asfalt atımı hedefinin iki katına yükseldiği ifade edildi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahallesi'nde yoğun olarak kullanılan Sanayi Sitesi'nin yaklaşık 2 buçuk kilometrelik yolunu asfaltlamaya başladı. Karaağaçlı'da gerçekleşen asfalt atımını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ile Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay da yerinde inceledi.


Öztozlu, "Ekiplerimiz arı gibi çalışıyor"


Asfaltlama çalışmaları hakkında bilgiler veren Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu "Gölmarmara Uğur Mumcu Caddesi'nden sonra ikinci olarak Şehzadeler ilçesinde Karaağaçlı Mahallesi Sanayi Sitesinde asfalt atımını gerçekleştiriyoruz. Başkanımızın koyduğu asfalt hedefi 800 kilometreydi. Tabi bu doğrultuda gerekli olan altyapıyı da bize sağladı. Özellikle malzeme temini ve 40 araçlık kiralama ihalesi yaptık. Bu filo içerisinde modern teknoloji ile iç içe geçmiş kendinden yürüyen mıcır serici gibi teknolojik aletler de var. Allah'ın izniyle bu 800 kilometre asfaltı tamamlamak için elimizden geleni yapacağız. Ben ekiplerime, şantiyelerime teşekkür ediyorum. Mesai mefhumu gözetmeden hepsi arı gibi çalışıyorlar, tüm ekibimizden Allah razı olsun" diye konuştu.


"Karaağaçlı için önemli bir yol asfaltlanıyor"


Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Karaağaçlı Mahallemizin Karayolları ile bağlantısı olan ana bağlantı yolunu geride bıraktığımız yıllar içerisinde sıcak asfaltını tamamlamıştık. Burada, Karaağaçlı için önem arz eden bir sanayi bölgesi var. Sanayi alanına hizmet veren yaklaşık 2 buçuk kilometrelik bir yol var. Bu yolla ilgili bir talep vardı. Bugün itibariyle buradaki çalışmayı başlattık. En kısa zamanda buradaki çalışmayı bitirip, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.


"Otomasyonla günlük asfalt hedefimiz iki katına çıktı"


Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, araç filosuna kiralık olarak dahil edilen kendinden yürür mıcır serici ile günlük asfalt hedefinin iki katına çıktığını ifade etti. Kuruçay, "Satih kaplama programımızı tamamlamak için Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün destekleriyle araç filomuzu genişlettik. Yaklaşık bir 40 araçlık araç kiralama yaptık. Bu araçlar içerisinde yenilikçi bir iş makinesi de var. Kendinden yürür mıcır serici. Tamamen otomasyona dayalı bir sistemi var. Metrekareye atılacak mıcırın hesabını araç hesaplıyor. Bu noktada biz daha hızlı ve seri çalışma fırsatı bulabiliyoruz. Normalde kendi imkanlarımızla mıcır serici kullandığımız zaman 5-6 kilometre yaptığımız mıcırı, 10 kilometre hedefine yükseltme çabası içerisindeyiz" dedi. - MANİSA

Cengiz Ergün, Karaağaçlı, Kuruçay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 03:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'da asfaltlar yenilikçi teknoloji ile seriliyor - Son Dakika

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