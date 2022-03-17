Manisa'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bıçaklı kavgada 2 kişi birbirini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen R.K. (20) ve M.Y. (22), Fatih Mahallesi'nde karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü münakaşa daha sonra kavgaya dönüştü.

Birbirini bıçakla yaralayan R.K ve M.Y, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi esnasında 2 araçta bir miktar metamfetamin ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.