Manisa'da Fetö Operasyonu

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, açığa alınan bir üsteğmenin de aralarında yer aldığı 4 zanlı gözaltına alındı.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, H.T, Y.C, M.S. ve E.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen E.K. tutuklandı, Y.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bir süre önce açığa alınan üsteğmen M.S'nin Ankara
'dan gelen ekiplere teslim edildiği, H.T'nin ise Manisa İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.