Son Dakika Haberleri: Manisa'da İki Otomobil Çapıştı: 9 Yaralı

Manisa'da İki Otomobil Çapıştı: 9 Yaralı

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Manisa'da İki Otomobil Çapıştı: 9 Yaralı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Halil Başpınar'ın (36) kullandığı 45 EB 102 plakalı otomobil ile Sergen Sezer (26) idaresindeki 45 SC 3266 plakalı otomobil, İzmir- Ankara kara yolu Çepnidere kavşağında çarpıştı.


Kazada sürücülerle araçlardaki Süleyman İleri (87), Hanife Ecrin Başpınar (7), Fatma İleri (59), İlayda Başpınar (3), Hacer Merve İleri (10), Fatma Nur İleri (9) ve Ayşe Başpınar (36) yaralandı.


Olay yerine gelen112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:17 Kaynak: AA

Turgutlu, Başpınar, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sel Sularına Gömülen Araçtaki 2 Kişinin Kepçeyle Kurtarılma Anı Kameralara Yansıdı Elon Musk'ın Şirketi Tesla Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak

Eşinin Başka Kadın ile Düğün Yaptığını Öğrenince Boşanmaktan Vazgeçti Mustafa Barış'ın Quaresma Hayali Gerçekleşti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 21:55:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da İki Otomobil Çapıştı: 9 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]