Manisa'da İki Otomobil Çapıştı: 9 Yaralı

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Halil Başpınar
'ın (36) kullandığı 45 EB 102 plakalı otomobil ile Sergen Sezer (26) idaresindeki 45 SC 3266 plakalı otomobil, İzmir- Ankara
kara yolu Çepnidere kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlardaki Süleyman İleri (87), Hanife
Ecrin Başpınar (7), Fatma İleri (59), İlayda Başpınar (3), Hacer Merve İleri (10), Fatma Nur
İleri (9) ve Ayşe Başpınar (36) yaralandı.
Olay yerine gelen112 Acil Servis
ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.