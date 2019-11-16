Son Dakika Haberleri: Manisa'da ölen lise öğrencisinin organları 5 kişiye umut oldu
Son Dakika Sağlık Manisa'da ölen lise öğrencisinin organları 5 kişiye umut oldu - Son Dakika

Manisa'da ölen lise öğrencisinin organları 5 kişiye umut oldu

6 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde geçirdiği kafa travması sonucu beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki Ali E.'nin bağışlanan organları, 5 hastaya nakledilmek üzere İzmir ve Denizli'deki hastanelere gönderildi.

Manisa'da ölen lise öğrencisinin organları 5 kişiye umut oldu, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesinde geçirdiği kafa travması sonucu beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki Ali E.'nin bağışlanan organları, 5 hastaya nakledilmek üzere İzmir ve Denizli'deki hastanelere gönderildi.

Soma Devlet Hastanesine 5 gün önce kafa travması şikayetiyle gelen, burada geçirdiği operasyon sonrası yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veren Ali E'nin beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane Organ Nakil Koordinatörü Dr. Feray Baş'ın yaptığı görüşmeler sonucunda Ali E'nin anne ve babası oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı.

İzmir Doku ve Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda yapılan operasyonla Ali'nin kalp, karaciğer ile böbrekleri alınarak İzmir ve Denizli'deki hastanelere gönderildi.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, Ali'nin organlarının başka hastalara umut ve hayat olması için ailesince bağışladığını belirterek, "Ailesi için büyük bir üzüntü ama organ bekleyen 5 hasta ve aileleri için büyük bir umut bu. Sabahın ilk ışıklarına kadar nakiller için çalıştık." dedi.

Çağlayan Ali E'nin kalbinin Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki bir kişiye, karaciğerinin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki 2 hastaya, böbreklerinin de S.B.Ü Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki hastalara gönderildiğini ifade etti.

Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:06 Kaynak: AA
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