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Manisa'da seri kedi katilini bulmak için özel ekip kuruldu - Son Dakika

Manisa'da seri kedi katilini bulmak için özel ekip kuruldu

19.11.2021 16:57
Manisa'da seri kedi katilini bulmak için özel ekip kuruldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 20 günde 4 kedinin aynı şekilde ölü bulunmasının ardından emniyet harekete geçti. Olayın failinin bulunması için kurulan emniyet bünyesinde 6 kişilik özel ekip kuruldu. Ekip, kedilerin bulunduğu Selvilitepe Mahallesi'ndeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye başladı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bacakları kesilmiş olarak peş peşe bulunan kedi ölülerinin ardından emniyet, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip, yakalanması için 6 kişilik özel ekip oluşturdu.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Selvilitepe Mahallesinde son 20 günde 4 kedi bacakları kesilmiş halde ölü bulundu. Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe'nin şikayeti üzerine polis, soruşturma başlattı.

Manisa'da seri kedi katilini bulmak için özel ekip kuruldu

Sallıtepe'nin şikayetçi olarak ifade vermesinden sonra Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, kedi ölümlerinin meydana geldiği yere giderek, incelemelerde bulundu.

Turgutlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde, kedi ölümlerinin şüpheli ya da şüphelilerinin belirlenip, yakalanması için özel ekip oluşturuldu.

KAMERA KAYITLARI İNCELENECEK

Manisa'da seri kedi katilini bulmak için özel ekip kuruldu

İkişer kişilik toplam 6 polisten oluşan özel ekibin son 20 günde birden fazla kedinin aynı şekilde ölü bulunduğu Selvilitepe Mahallesi'nde kamera kayıtlarını inceleyeceği ve detaylı inceleme yapacağı bildirildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; vatandaşın, 'polisin gözü, kulağı' olduğu belirtilerek, kedi ölümleriyle ilgili bilgisi olanların polis merkezine bilgi vermeleri halinde şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yardımcı olabilecekleri kaydedildi. (DHA)

Manisa'da seri kedi katilini bulmak için özel ekip kuruldu
Manisa'da seri kedi katilini bulmak için özel ekip kuruldu

Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da seri kedi katilini bulmak için özel ekip kuruldu - Son Dakika


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