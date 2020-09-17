Manisa'da sular çekildi, binlerce balık telef oldu - Son Dakika

Manisa'da sular çekildi, binlerce balık telef oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde suları çekilen gölette binlerce balık kıyaya vurarak telef oldu

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçe göletinde su seviyesi ve oksijen miktarının azalması balık ölümlerini beraberinde getirdi. Balık ölümlerinin başladığı gölette kısa sürede telef olan balık sayısı binleri buldu. Gölette balık ölümlerinin arttığı ihbarı üzerine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından da inceleme başlatıldı.

Manisa'nın Kula ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde bulunan ilçe göletinde su seviyesi ve oksijen miktarının azalması sebebiyle binlerce balık kıyıya vurdu. Göletteki balık ölümleri ve çevreye yayılan kötü koku sebebiyle tedirgin olan vatandaşlar durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Balık teleflerinin giderek arttığı gölet için çalışma başlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, balık ölümlerinin 2-3 gün önce başladığını tespit ederek gölet suyundan ve telef olan balıklardan örnek aldı. Alınan örnekler, balık ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Bornova Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Yetkililerden alınan bilgilere göre suyun çekilmesine bağlı oksijen kaybının balık ölümlerine sebep olduğu tahmin ediliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gölet çevresinde ve telef olan balıklar üzerinde yapılan çalışmaya katılan Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu, inceleme sonuçlarının çıkacağı süre zarfından vatandaşların ilçe göletinden balık avlamamalarını istedi. Balık ölümlerinin su seviyesinin çekilmesine bağlı olabileceğinden bahseden Ulu, "İlçemiz göletinde vatandaşlarımız için yapılan, mesire alanları, ışıklandırmalar, ağaçlandırma çalışmaları ve çevre düzenlemeleri belediyemiz tarafından tamamlanmak üzereydi. Ama son günlerde göletteki suyun çekilmesi ile balık ölümlerinin başladığını gördük. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile bir çalışma başlatarak, yetkili arkadaşlar ile beraber yaptığımız incelemede ölen balıklardan numuneler alındı ve incelenmek üzere Bornova Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Sonuçlarını hep birlikte bekleyeceğiz. Ama bizim tahminimize göre su seviyesindeki azalmadan dolayı, balık ölümlerinin olduğu düşünülüyor. Gerekli araştırmalar ve incelemeler yapıldıktan sonra vatandaşlarımızı da bu konuda bilgilendireceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu bölgedeki ölü balıkları kesinlikle toplamamaları ve bu konunun sağlık açısından tehlike arz edip etmediği belli olana kadar göletten balık avlamamalarını rica ederiz." ifadelerini kullandı.