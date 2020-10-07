Manisa'da TDV Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Merkezi açıldı - Son Dakika

Manisa'da TDV Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Merkezi açıldı

07.10.2020 16:49
Manisa'da TDV Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Merkezi açıldı, System.String[]

Manisa'da Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Merkezi açıldı.

Manisa'da Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Merkezi açıldı. Açılışa Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt ve Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de katıldı.

Manisa'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Merkezi gerçekleştirilen törenle açıldı. Çeşitli seminer ve kurslar aracılığı ile gençlere ve kadınlara hizmet verecek olan merkezin açılışına Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Müftüsü Mustafa Soykök ve protokol üyeleri katıldı.

Açılışta konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, "Türkiye'mizin dört bir köşesinde vakıf hizmetleriyle aile ve dini rehberlik bürolarımızda ailenin sağlıklı kurulması huzurla devam etmesi için bütün personelimizle bir seferberlik içerisindeyiz" dedi.

İlmi ve ahlaki olgunluğun önemine değinen Vali Yaşar Karadeniz de konuşmasında, "Aslında bu önem milletimizin ve devletimizin geleceği ile ilgili bir önemdir. Devletimizin yürütmüş olduğu tüm kamu hizmetleri önemli ama iki hizmeti çok ayrı yere koymak gerekiyor. Birincisi Milli Eğitim Bakanlığının verdiği hizmetler, diğeri de Diyanet İşleri Başkanlığının vermiş olduğu hizmetler, bu iki kurumda milletimizin geleceğini inşa eden hizmetleri ifa ediyorlar. Bu iki kurum üzerine düşen görevi ne kadar iyi ifa ederse milletimizin de geleceği o kadar parlak olacaktır." diye konuştu.

Gerçekleştirilen konuşmanın ardından protokol üyeleri merkezi gezerek bilgi aldı.

Fatih Kurt, Vali Karadeniz'i ziyaret etti

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Merkezinin açılışından önce Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret ederek Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları hakkında bilgi verdi. Vali Karadeniz ziyaret nedeniyle teşekkür ederek Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladı. - MANİSA

Manisa'da TDV Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Merkezi açıldı
Manisa'da TDV Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Merkezi açıldı
Manisa'da TDV Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Merkezi açıldı
Manisa'da TDV Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Merkezi açıldı
Manisa'da TDV Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Merkezi açıldı
Manisa'da TDV Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Merkezi açıldı
Manisa'da TDV Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Merkezi açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye, Manisa, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'da TDV Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Merkezi açıldı - Son Dakika

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