Manisa için zirai don uyarısı - Son Dakika

Son günlerde bahar havası yaşayan Manisa için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından zirai don uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada üreticilerin ve vatandaşların buzlanma ve zirai don riskine karşı tedbirli olmaları istendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Zirai faaliyetlerin devam ettiği Manisa'nın tamamı için hafif kuvvette; Akhisar, Turgutlu, Alaşehir, Köprübaşı, Ahmetli, Gölmarmara, Kırkağaç, Kula, Demirci, Sarıgöl, Selendi ve Gördes ilçelerinin kırsal bölgelerinde ve yükseklerinde orta kuvvette zirai don riskinin, 8 Mart Pazartesi günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Zirai don riskine göre Manisa'da sabah saatlerine kadar hava sıcaklığının sıfır derece ile eksi 4 derecede olması bekleniyor." - MANİSA