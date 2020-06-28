Manisa kahraman şehidini uğurladı - Son Dakika

Manisa kahraman şehidini uğurladı

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Harekatında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel memleketi Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı

MANİSA - Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Harekatında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen 26 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel, memleketi Manisa'nın Ahmetli ilçesinde tekbirler eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi'nden olan 26 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Harekatında teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü. Şehit Recep Yüksel'in naaşı Şırnak Şerafettin Elçi Havaalanından uçakla önce Akhisar Havaalanına getirildi. Burada ailesi ve protokol tarafından karşılanan şehidin naaşı daha sonra doğduğu Ahmetli ilçesinin Gökkaya Mahallesindeki babaocağına getirilerek helallik alındı. Şehidin annesi Fatma ve babası Atalay Yüksel metanetlerini korumaya çalışsa da ayakta güçlükle durabildi. Anne Fatma Yüksel, uzun süre göz yaşları dökerken, baba Atalay Yüksel'in metenatli olması dikkat çekti.

Babaevinde helallik alınmasının ardından şehidin cenaze namazı Manisa Müftüsü Mustafa Soykök tarafından Gökkaya Mahalle Mezarlığında kılındı. Cenazenin ardından anne Fatma Yüksel ve şehidin kardeşleri tabuta sarılara uzun süre göz yaşları döktü. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel, kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları içerisinde toprağa verildi.

Cenaze törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, 1'İnci Komando Eğitim Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Albay Sebahattin Kalkan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, AK Parti Manisa Milletvekilleri Mehmet Ali Özkan, Semra Kaplan Kıvırcık, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Ahmetli Kaymakam Vekili Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, şehidin akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Son kez 10 gün önce gördüler

Bu arada şehit Recep Yüksel'in 10 gün önce birliğinden izin alarak 4 gün boyunca memleketinde ailesiyle birlikte hasret giderdiği öğrenildi.

Şehit Yüksel'in 26 yaşında olduğu, 2019 yılının Nisan ayından bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı ve bekar olduğu öğrenildi.