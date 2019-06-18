Son Dakika Haberleri: MANİSA Turgutlu'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeli
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MANİSA Turgutlu'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeli

18 dakika önce

Turgutlu'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeliManisa'nın Turgutlu ilçesinde aniden bastıran ve 30 dakika süren sağnak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Turgutlu'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeli
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aniden bastıran ve 30 dakika süren sağnak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Turgutlu-Manisa ve İzmir - Ankara Karayolu'nun Turgutlu'dan geçen bazı kesimleri sel suları nedeniyle kısa süreli olarak trafiğe kapanırken, onlarca araç mahsur kaldı. Yağmurun durmasıyla sel suları çekilirken, bazı yerlerde de Belediye ekipleri kepçeler yardımıyla suyun tahliye olmasını sağladı.
Turgutlu'da bugün saat 18.00 sıralarında aniden sağnak yağmur başladı. Zaman zaman etkisin arttıran yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. uyla dolan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Yüksek kesimlerden inen sel suları Turgutlu-Manisa ve İzmir - Ankara Karayolu'nun Turgutlu'dan geçen bazı kesimlerini trafiğe kapattı. Onlarca araç mahsur kaldı. 30 dakika kadar süren yağmurun ardından bazı yerlerde sular kendiliğinden çekilirken bazı yerlerde de Belediye ekipleri kepçelerle suyun tahliyesini sağladı. yollarda trafik normal seyrine dönerken, yağmur yaklaşık 30 dakikalık bir aranın ardından tekrar başladı.
MANİSA Turgutlu'da ulaşıma kısa süreli yağmur engeli
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:00 Kaynak: DHA
İzmir, Manisa, Turgutlu, Güncel
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