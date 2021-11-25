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MANİSA'YA YERLEŞEN MOLDOVALI İRİNA 3 YILDIR KAHVEHANE İŞLETİYOR - Son Dakika

MANİSA'YA YERLEŞEN MOLDOVALI İRİNA 3 YILDIR KAHVEHANE İŞLETİYOR

25.11.2021 19:51

TÜRKİYE'ye 22 yıl önce turist olarak gelen Moldovalı İrina Axentii (41), gönlünü Musa Özçelik'e (42) kaptırdı.

TÜRKİYE'ye 22 yıl önce turist olarak gelen Moldovalı İrina Axentii (41), gönlünü Musa Özçelik'e (42) kaptırdı. Evlenen çift 3 yıl önce Manisa'ya yerleşti. Müslüman olduktan sonra 'İrem' ismini alan İrina Axentii eşi Musa Özçelik'le birlikte 3 yıldır Manisa'da kahvehane işletiyor.

Moldovalı İrina Axentii, bundan 22 yıl önce turistik gezi için Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi. Kuşadası'ndaki bir restoranda garsonluk yapan Adanalı Musa Özçelik ile tanışan, İrina Axentii gönlünü kaptırdı. Çift evlenmeye karar verdi. İrina Axentii evlendikten sonra Müslüman oldu ve 'İrem' ismini aldı. Daha önce Adana, Mersin ve Aydın illerinde yaşayan çift 3 yıl önce Manisa'ya yerleşmeye karar verdi. 2 çocuk annesi İrem Özçelik, eşinin de desteğiyle Yunusemre ilçesi Topçuasım Mahallesi'nde kahvehane açmaya karar verdi. Kahvehaneyi açtığı ilk zamanlarda mahalle sakinleri tarafından yadırgansa da sonradan kahvehanenin çok sayıda müşterisi olduğunu ifade eden Özçelik, ülkesi Moldova'da kahvehane kültürü olmadığını belirtip, Bu işi yapıp yapamayacağım konusunda çok düşündüm. Sonra yapmaya karar verdim. Başlarda aldığım bu karar tuhaf karşılandı. Sonra herkes alıştı. İşimi severek yapıyorum. 3 senede alıştım. Buraya gelen düzenli müşterilerimiz var. Onlar zamanla beni ben de onları tanıdım. Herkesin huyunu öğrendim ve elimden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. İyi ki evlenip Türkiye'de yaşama kararı aldım ifadelerini kullandı.

'AİLEM KARŞI ÇIKTI'

Türkiye'de kahvehane işletme kararı aldığında Moldova'da yaşayan ailesinin bu karara karşı çıktığını söyleyen Özçelik, Bu işi yapmak istediğimi söyleyince ilk başta istemediler. Daha sonra onlara Türkiye'ye gelip yaptığımız işi görmelerini istedim. Dil bilmiyorlar ama buraya gelip bizi ziyaret ettiler. Yaptığımız işi gördüklerinde kararıma saygı duydular. Eşimle kol kola verdik ve alnımızın teriyle işimizi yapıyoruz. Bugünlere gelene kadar çok yokluk çektik. Daha önce fabrikada çalıştım ama eşimle bir iş yapma planımız vardı bunu hayata geçirdik. Kahvehaneye gelen müşterilerimiz bana 'İrem abla', 'İrem yenge' ya da 'kızım' diye sesleniyor. Birbirimize alıştık. Zaman burada çalışırken çok keyifli ve güzel geçiyor. Başka bir ülkeye gitmek zor oluyor ailemi özlüyorum ama hayat devam ediyor dedi.

Kahvehanenin daimi müşterilerinden Ergün Örülüer (82) ise İrem Özçelik'i çok seviyoruz. İrem sadece kahvehane işletmekle kalmıyor. Mahalledeki yaşlı insanlara da yemek yaparak, yardımcı oluyor. Her gün sağlığımızı soruyor. Kendisinden çok memnunuz diye konuştu.

MANİSA'YA YERLEŞEN MOLDOVALI İRİNA 3 YILDIR KAHVEHANE İŞLETİYOR
MANİSA'YA YERLEŞEN MOLDOVALI İRİNA 3 YILDIR KAHVEHANE İŞLETİYOR
MANİSA'YA YERLEŞEN MOLDOVALI İRİNA 3 YILDIR KAHVEHANE İŞLETİYOR
MANİSA'YA YERLEŞEN MOLDOVALI İRİNA 3 YILDIR KAHVEHANE İŞLETİYOR

İrem Özçelik, Türkiye, turist, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANİSA'YA YERLEŞEN MOLDOVALI İRİNA 3 YILDIR KAHVEHANE İŞLETİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: MANİSA'YA YERLEŞEN MOLDOVALI İRİNA 3 YILDIR KAHVEHANE İŞLETİYOR - Son Dakika
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