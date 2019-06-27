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Manisalı bekçiler ödüllendirildi

57 dakika önce

Manisa Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticaretini aydınlatan 2 çarşı ve mahalle bekçisi üstün gayret ve başarılarından dolayı Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç tarafından ödüllendirildi.

Manisalı bekçiler ödüllendirildi, System.String[]
Manisa Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticaretini aydınlatan 2 çarşı ve mahalle bekçisi üstün gayret ve başarılarından dolayı Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç tarafından ödüllendirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, 17 ilçede toplam 163 çarşı ve mahalle bekçisi 2019 yılı mart ayı itibarı ile devriye faaliyetlerine başladı. Bekçilerin göreve başlamasıyla birlikte birçok suç girişimi önlenirken çok sayıda suçlunun da yakalanması sağlandı.

25 Haziran Salı akşam saat 23.00 sıralarında Yunusemre ilçesinde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, devriye görevleri esnasında 4 şüpheli şahsı durdurdu. Bekçiler, şahısların uyuşturucu maddeyle ilgili oldukları gerekçesiyle Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki Narkotim Ekiplerine durumu haber verdi. Yapılan tahkikat neticesinde elde edilen 44 gram sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi ile ilgili gözaltına alınan 2 şahıs, sevk edildikleri adli mercilerce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iki çarşı ve mahalle bekçisi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunun aydınlatılmasındaki üstün gayret ve başarılarından dolayı nakdi taltif ve teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. Bekçilere teşekkür belgeleri Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç tarafından takdim edildi. Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerce, Manisa halkının huzur ve güveni için, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:33 Kaynak: İHA
Fevzi Bilgiç, Emniyet Müdürlüğü, Manisa, 3. Sayfa
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