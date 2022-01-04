Manş Denizi'nden göçmen geçişlerinde 2021'de rekor sayıya ulaşıldı - Son Dakika

Geçen yıl Manş Denizi üzerinden 28 binden fazla düzensiz göçmen küçük botlarla Fransa'dan İngiltere'ye geçti.

Ulusal haber ajansı PA Media'nın İngiliz hükümetinden edindiği verilere göre, geçen yıl 28 binden fazla kişi Manş Denizi'ni geçerek İngiltere kıyılarına vardı ve bu sayı 2020'deki 8 bin 417 geçişi üçe katlayarak rekora ulaştı.

İngiltere'de, 33 tekneyle 1185 göçmenin ülkeye ulaştığı 11 Kasım 2021 ise yıl içinde "günlük en fazla göçmen geçişi"nin kaydedildiği gün oldu.

Buna karşılık, 2020'de ise tek bir günde en fazla geçiş eylül ayında tespit edildi ve 416 göçmen Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye ulaştı.

Göçmenlerin Manş Denizi'ni küçük tekne ve botlarla geçmeye çalışması geçen yıl da çok sayıda kişinin hayatına mal oldu.

Fransa'nın Calais kentinden 24 Kasım'da İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 17 erkek, biri hamile 7 kadın ve 3 çocuk yaşamını yitirmişti.

Manş Denizi'ndeki bu facianın ardından hayatını kaybedenlerin Irak, İran, Afganistan, Etiyopya, Somali ve Mısır'dan gelen göçmenler olduğu açıklanmıştı.

İngiliz hükümetinin düzensiz göçle mücadele planı

İngiliz parlamentosu, Temmuz 2021'de iltica etmek maksadıyla ülkeye yasa dışı yollardan girmenin suç sayılmasını öngören tartışmalı "Uyruk ve Sınırlar Yasa Tasarısı"nı gündemine taşıdı.

"Uyruk ve Sınırlar Yasa Tasarısı", yasa dışı yollarla İngiltere'ye ulaşan herkesin suçlanmasını öngören düzenlemeler içeriyor. Bu yasa tasarısındaki bir madde, mültecileri taşıyan küçük teknelere müdahale eden yetkilileri "olası cezai işlemlerden" muaf tutuyor. Bu durumun, mülteci teknelerine müdahalelerin ölümlerle sonuçlanmasına yol açabileceği değerlendiriliyor.

Hükümet, söz konusu yasa tasarının parlamentodan geçmesi halinde, insan kaçakçılarının ağlarının çökertileceğini savunuyor.