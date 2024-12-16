Mansur Yavaş duyurdu: ABB\'nin 6 iştirakine 52 milyon TL tutarında haciz

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan (SGK) prim borçları nedeniyle 6 CHP'li belediyeye haciz işlemi uyguladı. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin büyükşehir belediyeleri ile Şişli Belediyesi'nin mevduat ve şirket hesaplarına bloke konuldu.

ABB'NİN 6 İŞTİRAKİNE 52 MİLYON TL TUTARINDA HACİZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, belediyenin 6 iştirakine 52 milyon 134 bin TL tutarında haciz uygulandığını duyurdu.

Yavaş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO'nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır. Borç, ABB'nin 16 iştirakinden yalnızca 6'sına ait olup, bu şirketlerin personel maaş hesapları dahil tüm hesaplarına bloke konulmuştur. Haciz uygulanan şirketler ve tutarlar şöyledir: Bugsaş A.Ş. 16 milyon TL, Belpa A.Ş. 15 milyon 667 bin TL, Belka A.Ş. 17,5 milyon TL, Anfa Peyzaj 1,6 milyon TL, Anfa Güvenlik 1 milyon 260 bin TL, Anket A.Ş. 107 bin TL. 2019 ve 2024 yılında bana güvenen tüm Ankaralı hemşehrilerim müsterih olsunlar. Onlar, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin hesaplarına bloke koyalım, emekliye destek olamazlar, et desteği veremezler, süt desteği veremezler, kreş yaptıramazlar' diye düşünüyor olabilirler. Tüm bu müdahalelere rağmen; desteklerimizi bir kuruş eksiltmeyeceğiz, aksine artırarak devam edeceğiz."