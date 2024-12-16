Mansur Yavaş duyurdu: ABB'nin 6 iştirakine 52 milyon TL tutarında haciz - Son Dakika
Üye Girişi
Gündem

Mansur Yavaş duyurdu: ABB'nin 6 iştirakine 52 milyon TL tutarında haciz

Geniş Video İzle

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 6 iştirakine 52 milyon 134 bin TL tutarında haciz uygulandığını açıkladı.

16.12.2024 17:02  Güncelleme: 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan (SGK) prim borçları nedeniyle 6 CHP'li belediyeye haciz işlemi uyguladı. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin büyükşehir belediyeleri ile Şişli Belediyesi'nin mevduat ve şirket hesaplarına bloke konuldu.

ABB'NİN 6 İŞTİRAKİNE 52 MİLYON TL TUTARINDA HACİZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, belediyenin 6 iştirakine 52 milyon 134 bin TL tutarında haciz uygulandığını duyurdu.

Yavaş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO'nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır. Borç, ABB'nin 16 iştirakinden yalnızca 6'sına ait olup, bu şirketlerin personel maaş hesapları dahil tüm hesaplarına bloke konulmuştur. Haciz uygulanan şirketler ve tutarlar şöyledir: Bugsaş A.Ş. 16 milyon TL, Belpa A.Ş. 15 milyon 667 bin TL, Belka A.Ş. 17,5 milyon TL, Anfa Peyzaj 1,6 milyon TL, Anfa Güvenlik 1 milyon 260 bin TL, Anket A.Ş. 107 bin TL. 2019 ve 2024 yılında bana güvenen tüm Ankaralı hemşehrilerim müsterih olsunlar. Onlar, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin hesaplarına bloke koyalım, emekliye destek olamazlar, et desteği veremezler, süt desteği veremezler, kreş yaptıramazlar' diye düşünüyor olabilirler. Tüm bu müdahalelere rağmen; desteklerimizi bir kuruş eksiltmeyeceğiz, aksine artırarak devam edeceğiz."

Mansur Yavaş duyurdu: ABB'nin 6 iştirakine 52 milyon TL tutarında haciz
Mansur Yavaş duyurdu: ABB\'nin 6 iştirakine 52 milyon TL tutarında haciz

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mansur Yavaş, Ekonomi, Ankara, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gündem Mansur Yavaş duyurdu: ABB'nin 6 iştirakine 52 milyon TL tutarında haciz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Serkan Okyay:
    konser vereceğine vergi borcunu öde 70 42 Yanıtla
  • Tony Montana:
    SAYIN CUMHURBAŞKANI MANSUR YAVAŞ DİYECEKSİNİZ . . 33 72 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sanatçılara Verirler Beş kuruş İstesen Vermez. Yazıklar Olsun Sizlere 52 26 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    öncelik belediyenin borcunu ödeseydiniz sayın başkan sağa sola dağıtacağınıza parayı 39 17 Yanıtla
  • Tayyar Çalışkan:
    konsere yerine borcunu ödesene 34 12 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    a ka pe şaşırmıştır.Millet diye bir derdi yoktur.31 Mart'ta kaybettiği seçimin faturasını millete kesiyor.Belediye hizmet yapamadı mı bundan kim zararlı çıkar.? Tabi ki millet. 14 29 Yanıtla
  • Turgay Aykac:
    Markette çalışırken Ankara'da,Milyonluk araçlarla gelip başkent yardım kartı ile alış veriş yapan insanlar gördü bu gözler. Adaletiniz batsın yandaşlarına verip fakir fukarayi gormeyenler! 30 12 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    çok değil bir konser parası mağduru oynayacağınıza verin kurtulun borcunuzu 29 5 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    ne güzel bir kitleyi arkana al yolsuzluk yap usulsüz işler yap laf ve müdehale ye bize saldırıyorlar edebiyatı yaparsınız 26 7 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    troller sizi durduramadı her sosyal mecrada size bunu söyledik sizin trol dedikleriniz tehlikeyi görenler sadece siz kazıklanmadınız sayenizde herkes bu zararı vergi faturadan ödedi parayı bölüşenler zaten zengin onlar lüx içinde hem yaşadı hem açız millet aç edebiyat tı yaptı millet aç ise o parayı verme 9 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
18:35 SP’li Kaya’nın “Çözüm süreci“ göndermesine Sırrı Süreyya Önder’in yanıtı bomba SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı bomba
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 19:50:16. #1.13#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş duyurdu: ABB'nin 6 iştirakine 52 milyon TL tutarında haciz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.