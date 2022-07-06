Mansur Yavaş: "Şiddet İkliminde Avukatlarımızı, Doktorlarımızı Bir Bir Yitiriyoruz" - Son Dakika
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Mansur Yavaş: "Şiddet İkliminde Avukatlarımızı, Doktorlarımızı Bir Bir Yitiriyoruz"

06.07.2022 18:11
Mansur Yavaş: "Şiddet İkliminde Avukatlarımızı, Doktorlarımızı Bir Bir Yitiriyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Konya’da kardiyolog uzman doktor Ekrem Karakaya, İstanbul’da avukat Servet Bakırtaş’ın öldürülmesine ilişkin “Şiddet ikliminde avukatlarımızı, doktorlarımızı bir bir yitiriyoruz. Meslektaşım Av. Servet Bakırtaş'ın uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Konya'da kardiyolog uzman doktor Ekrem Karakaya, İstanbul'da avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine ilişkin "Şiddet ikliminde avukatlarımızı, doktorlarımızı bir bir yitiriyoruz. Meslektaşım Av. Servet Bakırtaş'ın uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim" dedi.

İstanbul Bakırköy'de avukat Servet Bakırtaş, öğlen saatlerinde bürosunda vurularak öldürüldü. Bakırtaş'ın ardından hakkında tazminat davası açan Öznur Tufan'ı (71) da Büyükçekmece'deki iş yerinde öldürdüğü belirlenen şüpheli Abdullah T., polis tarafından yakalandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Konya'da kardiyolog uzman doktoru Karakaya'nın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, Bakırköy'de avukat Bakırtaş'ın öldürülmesi üzerine sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Şiddet ikliminde avukatlarımızı, doktorlarımızı bir bir yitiriyoruz. Meslektaşım Av. Servet Bakırtaş'ın uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ülkemizin aydınlık yüzlerini nefret, cehalet ve şiddet üçgeninde kaybetmek istemiyoruz."

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Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: 'Şiddet İkliminde Avukatlarımızı, Doktorlarımızı Bir Bir Yitiriyoruz' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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