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Manyas'ta Muhtarlar Günü kutlandı

2 saat önce

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Muhtarlar Günü kutlandı.

Manyas'ta Muhtarlar Günü kutlandı, System.String[]

Balıkesir'in Manyas ilçesinde Muhtarlar Günü kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında yapılan kutlama da Manyas Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Kabadayı Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmasında dernek başkanı Mustafa Kabadayı, "Bizler milli iradenin birer temsilcisi olarak, halkın içinden ve halkın seçtiği demokrasinin çekirdek yöneticileri sayılırız. Bizler yönetime daha fazla katılarak halkımızın talep ve isteklerinin gerçekleşmesi için mücadele veriyoruz." dedi.

Törene Belediye Başkanı Tancan Barçin, AK Parti İlçe Başkanı Yıldız Barçın ve ilçe protokolü ile muhtarlar katıldı.

Muhtarlara Belediye Başkanı Tancan Barçin tarafından Maltepe parkında bir kahvaltı verildi.

Balıkesir, Manyas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:12 Kaynak: AA
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