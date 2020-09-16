Marcel Tisserand: Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda katkı sağlamak istiyorum - Son Dakika

Marcel Tisserand: Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda katkı sağlamak istiyorum

"Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpten teklif alıyorsanız eğer bunu reddetmeniz zor""Anelka'nın büyük bir hayranıyım""Herhangi bir sakatlığım yok""Adapte olacağımı düşünüyorum""İdman öncesinde savaşmaya hazır olduğumu ifade ettim""İyi oyunculara karşı oynamaktan keyif alıyorum""Luyindama...

Marcel Tisserand: Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda katkı sağlamak istiyorum, System.String[]

"Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpten teklif alıyorsanız eğer bunu reddetmeniz zor"

"Anelka'nın büyük bir hayranıyım"

"Herhangi bir sakatlığım yok""Adapte olacağımı düşünüyorum""İdman öncesinde savaşmaya hazır olduğumu ifade ettim""İyi oyunculara karşı oynamaktan keyif alıyorum""Luyindama ile Türkiye'de rakibiz ama milli takımda dostluğumuz var""Takımıma yardım etmek için derbide görev almak istiyorum"

Mustafa AKIN/ İstanbul, -

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Marcel Tisserand, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen Atakaş Hatayspor hazırlıklarının ardından konuşan Tisserand, sarı-lacivertli kulüpte yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Uzun zamandır konuşuyorduk Fenerbahçe'yle. Bugün buradayım ve imza attım. Gerçekten çok mutluyum. Takımıma çalışıp katkı vermek istiyorum. İkili mücadeleleri seven bir oyuncuyum. Aynı şekilde alan varsa ve mümkünse topla beraber çıkmayı seven birisiyim. Saha içerisinde karakter göstermeye çalışan bir oyuncuyum. Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda katkı sağlamak istiyorum" dedi."FENERBAHÇE GİBİ BÜYÜK BİR KULÜPTEN TEKLİF ALIYORSANIZ EĞER BUNU REDDETMENİZ ZOR"Tisserand, Fenerbahçe ile ilgili olarak, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpten teklif alıyorsanız eğer bunu reddetmeniz zor. Dünyanın en büyük kulüplerinden birisi Fenerbahçe. Burada olmaktan dolayı gururluyum. Burada Fenerbahçe'nin tarihinde birçok büyük oyuncular geldi geçti. Bende onların yolunda ilerlemek istiyorum. Gelme sebeplerimden başında bunlar geliyor" ifadelerini kullandı."ANELKA'NIN BÜYÜK BİR HAYRANIYIM"Demokratik Kongolu futbolcu, sarı-lacivertli ekipte daha önce tanıdığı futbolcular olduğunu dile getirerek, "Fenerbahçe'yi daha öncede tanıyordum. Burada Frankafon birçok oyuncu oynuyor. Anelka'nın büyük bir hayranıyım. N'Sakala ile konuştum gelmeden önce. Çok fazla arkadaşımla konuştum. Ankaragücü'nde Wilfred ile de konuştum. Bu ligde oynayan insanlardan duyduğum şeyler her zaman pozitifti. Benim için karar vermesi kolay oldu" diye konuştu."HERHANGİ BİR SAKATLIĞIM YOK"Tisserand, sakatlık durumu hakkında ise "Herhangi bir sakatlığım yok. Kulübün isteği doğrultusunda tekrardan bir testim oldu. Kulüp bir oyuncu alırken kesinleştirmek adına böyle bir süreç izledik. Daha önceki kulübümde son 6 aydır 2 defans oyuncusu olarak oynuyorduk. Kongo'da da Luyindama ile tek stoper olarak oynuyoruz. Ben sol ve sağda oynayabilirim.  İki ayağımı da kullanabiliyorum" dedi."ADAPTE OLACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"Fenerbahçe'ye adapte olacağına inandığını ifade eden Tisserand, "Adapte olacağıma inanıyorum. Ama bunun için zaman gerekiyor. Fransa Ligi'nde oynadım. Orası fiziksel güce dayalı bir lig. Almanya'nın da çok farklı yapısı vardı. İki Afrika Kupası oynadım bilenler bilir orası da fiziksel mücadeleye dayalı bir yer. Bu anlamda adapte olacağımı düşünüyorum" diye konuştu."İDMAN ÖNCESİNDE SAVAŞMAYA HAZIR OLDUĞUMU İFADE ETTİM"Takımda yer aldığı ilk idman öncesinde teknik direktör Erol Bulut'un kendisini takıma tanımasıyla ilgili konuşan Tisserand, "Öncelikle hocamız hoş geldin dileklerini iletti. Bende takım arkadaşlarıma mutlu olduğumu ve savaşmaya hazır olduğumu ifade ettim. Fenerbahçe'nin bir şampiyonluk hedefi var ve elimden geleni yapacağımı söyledim" ifadelerini kullandı."İYİ OYUNCULARA KARŞI OYNAMAKTAN KEYİF ALIYORUM"İyi oyunculara karşı oynamaktan keyif aldığını ifade eden Tisserand, "Bana göre her futbolcu bu seviyelerde oynamayı sever. Fransa'da İbrahimovic ve Cavani'ye karşı oynadım. Monaco'dayken Falcao'ya karşı oynadım. Almanya'da oynarken Lewandowski ve Aubmeyang'a karşı oynadım. Bu tip forvetlere karşı oynamak beni mutlu ediyor" dedi."LUYİNDAMA İLE TÜRKİYE'DE RAKİBİZ AMA MİLLİ TAKIMDA DOSTLUĞUMUZ VAR"Tisserand, milli takımdan arkadaşı olan Luyindama ile ilgili olarak, "Şuanda Luyindama Galatasaray'ın futbolcusu. Tabii ki benim rakibim. Herkes kendi işini yapmaktan sorumlu. O da orada mücadelesini veriyor. Türkiye'de rakibiz ama milli takımda dostluğumuz var. Saha içerisinde dişe diş rakip olacağız. Saha dışında kendisi benim arkadaşım" diye konuştu."TAKIMIMA YARDIM ETMEK İÇİN DERBİDE GÖREV ALMAK İSTİYORUM"

Taraftarların her zaman en iyi sonucu görmek istediklerini ifade eden  Tisserand, Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu her zaman da iyi sonuçlar elde etmek istediği kaydetti. 27 yaşındaki futbolcu daha önceden Türkiye ligini takip ettiğini belirterek, "Özellikle derbileri takip ettim. Bu tip maçlar özel maçlar. Ben de takımıma yardım etmek için o maçta olmayı istiyorum kendi adıma. Unutulmaması gereken bir şey var ki o maçtan önce bir lig maçımız var" dedi.

Marcel Tisserand, Fenerbahçe, Tisserand, Anelka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 15:06 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Marcel Tisserand: Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda katkı sağlamak istiyorum - Son Dakika Spor

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