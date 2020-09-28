Mardin 5 yıldızlı yeni bir otele daha kavuşuyor - Son Dakika

Mardin 5 yıldızlı yeni bir otele daha kavuşuyor

Tarihi ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran Mardin'de 5 yıldızlı bir otel daha hizmete açılacak.

Mardin 5 yıldızlı yeni bir otele daha kavuşuyor, System.String[]

Tarihi ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran Mardin'de 5 yıldızlı bir otel daha hizmete açılacak.

Tarih boyunca aralarında Sümer, Akad, Babil, Hitit, Asur, Urartu, Roma ve Osmanlı'nın da yer aldığı onlarca medeniyeti bünyesinde barındıran Mardin'de girişimci Reşit Kılıç tarafından Artuklu ilçesinde yaptırılan 5 yıldızlı otel, tamamlanma aşamasına geldi.

Taş kaplama ve ahşap işlemelerin kullanıldığı 390 odalı ve 280 kişinin istihdam edileceği otelin her katında Mardin'de tarih boyunca hüküm sürmüş farklı medeniyetlere ait izler yer alıyor.

"Her odada farklı motifler bulunacak"

Otelin Genel Müdürü Tuncer Güven, ilk olarak Antalya'da ardından da Ankara'da faaliyete geçirdikleri 5 yıldızlı otellerinin ardından Mardin'de de zincire bağlı 5 yıldızlı otelin açılacağını söyledi.

Mardin'den sonra Muğla, Ankara ve İngiltere'de yatırımları devam eden otelleri bulunduğunu aktaran Güven, 2 yıl içinde bu otellerin tamamının faal duruma geçeceğini kaydetti.

Medeniyetler kenti Mardin'de yapılacak otelin, tarih boyunca yaşayan medeniyetlerin izlerini barındıracağını bildiren Güven, şöyle konuştu:

"Mardin'de yaşamış 20'yi aşkın medeniyete ait bütün motifleri otelimize yansıtmaya çalıştık. Her katta farklı bir medeniyetin motiflerini taşlarla yansıttık. Otelimizde bu yöreye ait Mardin taşlarını ve ahşap kullandık. Her odada farklı motifler bulunacak. Tarihi ve moderniteyi bir arada bulacağınız 5 yıldızlı otelimizde en kısa sürede misafirlerimizi ağırlamaktan onur duyacağız."

Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Kılıç'ın Mardinli ve burasının aynı zamanda doğduğu kent olmasından dolayı bu otelin farklı bir öneminin bulunduğunu aktaran Güven "Özellikle istihdama da katkıda bulunmak amacıyla böyle güzel bir tesis kazandırdı. Buradaki otelimiz yaklaşık 50 milyon liraya mal oldu." dedi.

Reşit Kılıç, Mardin, Babil, Otel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 16:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin 5 yıldızlı yeni bir otele daha kavuşuyor - Son Dakika

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