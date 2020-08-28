Mardin'de 9 çeşidin yetiştiği incirde hasat zamanı - Son Dakika

Mardin'de 9 çeşidin yetiştiği incirde hasat zamanı

MARDİN'in Derik ilçesinde, 9 ayrı çeşidinin yetiştiği incir hasadına başlanıldı. Yıllardır kaybolmayan ve gelenek haline gelen yerli incir, özel hazırlanan karton kutulara konularak, başta Mardin ve Diyarbakır olmak üzere Türkiye'deki birçok kente gönderiliyor. Verimin istenilen seviyede olduğunu belirten incir üreticisi Vedat Başdaş, hasadı saat 05.30 ile 09.00 arasında yaptıklarını söyledi.

Derik ilçesinde yetişen asmalı, sarı, dede, dağlık, kirli, sincari, siyah, mavi ve tef adlı çeşitleriyle bilinen yerli incirde hasat zamanı başlandı. Anne sütünden sonra en faydalı besin olduğuna inanılan incirler, üreticileri tarafından sabahın ilk ışıklarıyla hasadına başlayıp, ilçe merkezindeki eski sebze haline getirilerek tezgahlarda satılıyor. Yıllardır kaybolmayan ve gelenek haline gelen yerli incir, özel karton kutulara konarak, başta Mardin ve Diyarbakır olmak üzere Türkiye'deki birçok şehre gönderilirken, ilçenin çarşı merkezinde dükkanların ününde incirler kova veya kasalar içerisinde satılıyor.

İncir üreticilerinden Vedat Başdaş, bu yılki hasattan memnun olduklarını söyledi. İnciri toplamak için sabah 05.30 ile 09.00 arasında bahçede çalıştıklarını söyleyen Başdaş, incirin bu yılki kilogram fiyatının 7 lira olduğun aktardı. Başdaş, "Topladığımız incirleri Kızıltepe, Diyarbakır, Şanlıurfa, İstanbul gibi bir çok şehre gönderiyoruz. İncirimize talep var. Tamamen doğal olan incirimiz için herhangi bir ilaç kullanmıyoruz" dedi.