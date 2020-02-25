Mardin 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında olan şoförün sağlık durumu iyi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında olan şoförün sağlık durumu iyi - Son Dakika

Mardin 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında olan şoförün sağlık durumu iyi

6 saat önce

'Koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında olan şoförün sağlık durumu iyiMARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, İran'dan geldikten sonra yüksek ateş şikayeti üzerine hastaneye başvurunca koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Türk şoför D.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'Koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında olan şoförün sağlık durumu iyi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, İran'dan geldikten sonra yüksek ateş şikayeti üzerine hastaneye başvurunca koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Türk şoför D.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. D.T.'nin Ankara'dan gelecek test sonuçlarının beklendiği öğrenildi.

TIR şoförlüğü yapan D.T., yüksek ateş şikayetiyle dün saat 15.00 sıralarında Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste tedaviye alınan D.T., İran'dan geldiğini söylemesi üzerine, bu ülkede yayılan koronavirüs nedeniyle gözlem altına alındı. Prosedür gereği bulaşıcı hastalığın kuluçka dönemi olan 14 günlük süreyle gözlem altında tutulacağı öğrenilen şoförden alınan numuneler, test için Ankara'ya gönderildi.

MÜDAHALE EDENLERİN KIYAFET VE MALZEMELERİ İMHA EDİLDİ

Acil serviste D.T.'ye müdahale eden sağlık ekiplerinin giysi ve malzemeleri, hastalığın bulaşıcı olması nedeniyle yakılarak imha edildi. Ankara'ya gönderilen numune incelemesinin perşembe gününe kadar sonuçlanacağı belirtilirken, yapılacak testlerle virüsün D.T.'ye bulaşıp bulaşmadığı ortaya çıkacak. Özel odada gözlem altında tutulan ve kimseyle görüştürülmeyen D.T.'nin genel sağlık durumunun ise iyi olduğu kaydedildi.

Öte yandan D.T.'nin gözlem altında tutulduğu Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne gelen bazı kişilerin maskeyle, bazılarının kıyafetleriyle, bazı kadınların ise tülbentleriyle ağızlarını kapatarak, önlem aldıkları görüldü.

Mardin 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında olan şoförün sağlık durumu iyi

Koronavirüs, Kızıltepe, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:20 Kaynak: DHA
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