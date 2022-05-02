Mardin Valisi Demirtaş, bin 40 rakımlı tepede güvenlik korucuları ile bir araya geldi - Son Dakika
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Mardin Valisi Demirtaş, bin 40 rakımlı tepede güvenlik korucuları ile bir araya geldi

02.05.2022 13:13
Mardin Valisi Demirtaş, bin 40 rakımlı tepede güvenlik korucuları ile bir araya geldi

Mardin Valisi Demirtaş, bin 40 rakımlı tepede güvenlik korucuları ile bir araya geldi Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Artuklu ilçesinde terörle mücadelede güvenlik güçleriyle omuz omuza mücadele eden güvenlik korucuları ile nöbet tuttukları 1040 rakımlı tepede iftar programında bir araya geldi.

Mardin Valisi Demirtaş, bin 40 rakımlı tepede güvenlik korucuları ile bir araya geldi

MARDİN - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Artuklu ilçesinde terörle mücadelede güvenlik güçleriyle omuz omuza mücadele eden güvenlik korucuları ile nöbet tuttukları 1040 rakımlı tepede iftar programında bir araya geldi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına Vali Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Türkiye Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir ile güvenlik korucuları katıldı. İftar öncesinde Vali Demirtaş, Mardin-Diyarbakır kara yolundaki 6 numaralı kulede incelemeler yaparak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel'den bilgiler aldı. Vali Demirtaş, ardından kulede nöbet tutan güvenlik korucuları ile görüşerek, taleplerini dinleyip onlarla bir süre hasbihal etti. Vali Demirtaş, daha sonra nöbet tutulan tepede kurulan iftar sofrasında protokol üyeleri ve korucularla birlikte iftar yaptı.

Vali Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada Ramazan ayı boyunca her gün bir ilçede iftar programı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bugün de güvenlik korucuları ile iftar yaptıklarını söyledi. Güvenlik korucuları ile aynı sofrayı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Vali Demirtaş, stratejik bir noktada nöbet tutan güvenlik korucularıyla iftar yaptıklarını belirterek, ülke savunmasında gösterdikleri mücadeleden dolayı onları tebrik etti. Güvenlik kuvvetlerinin Mardin'in her tarafında teröre karşı büyük bir mücadele verdiğini ifade eden Vali Demirtaş, "Teröre karşı jandarma, polis ve güvenlik korucularımız büyük bir mücadele verdi. Şu an Mardin'in hiçbir yerinde çok şükür güvenlikle ilgili bir problemimiz yok. Bunda emniyetimizin, jandarmamızın ve güvenlik korucularımızın çok büyük katkısı var" dedi.

Mardin'in daha fazla huzuru hakkettiğini kaydeden Vali Demirtaş, "Mardin bir turizm kenti. Mardin turizmde, sanayide ve tarımda iddialı bir kent. İnşallah bu gidişatla bölgenin yıldızı olabileceğini düşünüyoruz. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Program yapılan duanın ardından son buldu.

Mardin Valisi Demirtaş, bin 40 rakımlı tepede güvenlik korucuları ile bir araya geldi
Mardin Valisi Demirtaş, bin 40 rakımlı tepede güvenlik korucuları ile bir araya geldi
Mardin Valisi Demirtaş, bin 40 rakımlı tepede güvenlik korucuları ile bir araya geldi
Mardin Valisi Demirtaş, bin 40 rakımlı tepede güvenlik korucuları ile bir araya geldi
Mardin Valisi Demirtaş, bin 40 rakımlı tepede güvenlik korucuları ile bir araya geldi
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3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin Valisi Demirtaş, bin 40 rakımlı tepede güvenlik korucuları ile bir araya geldi - Son Dakika


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