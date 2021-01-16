Mardin Valisi Demirtaş, radyo programında çalışmaları aktardı - Son Dakika

Mardin Valisi Demirtaş, radyo programında çalışmaları aktardı

16.01.2021 10:55
Mardin Valisi Demirtaş, radyo programında çalışmaları aktardı, System.String[]

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, TRT GAP Diyarbakır Radyosunun "Yöremizden" adlı programına katıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, TRT GAP Diyarbakır Radyosunun "Yöremizden" adlı programına katıldı.

Vali Demirtaş, programda, 2020 yılında gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerin yanı sıra 2021 yılında yapılması planlanan yatırım ve hizmetleri dinleyicilerle paylaştı.

Hoşgörü ve huzurun hakim olduğu Mardin'in büyüyerek geliştiğini belirten Demirtaş, 2021 yılının hizmet ve yatırım yılı olacağını vurguladı.

Bu yıl Mardin'de içme suyu problemini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini aktaran Demirtaş, şöyle konuştu:

"Nusaybin, Kızıltepe, Artuklu, Yeşilli ve Ömerli ilçelerimiz başta olmak üzere birçok kırsal mahalle ile yaklaşık 550 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan içme suyu İsale Hattı Yenileme Projemiz var. İnşallah bu hattımız yenilendiğinde vatandaşlarımızın su problemi kalmayacak. Bizim için çok önemli diğer bir proje ise GAP Sulama Projesidir. Bu proje kapsamı Mezopotamya Ovasının sulanmasıdır. Mezopotamya Ovasında 309 bin 163 hektarlık tarımsal alan bulunuyor. GAP projesiyle birlikte 171 bin 341 hektarlık alan suya kavuşmuş olacak."

Kente yeni organize sanayi bölgesi kazandırarak işsizlik sorununu ortadan kaldırmaya çalıştıklarını kaydeden Vali Demirtaş, un ihracatının yaklaşık bir milyon tonunu karşılayarak birinci sırada yer alan 2. Organize Sanayi Bölgesinin alt yapısını tamamen bitirmek üzere olduklarını bildirdi.

Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin, Midyat, Yeşilli ve Ömerli ilçelerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle Millet Bahçeleri yapmak için gerekli çalışmaları gerçekleştiklerini aktaran Demirtaş, Mardin ve ilçelerde yapılacak çalışmaları anlattı.

Büyükşehir Belediyesi, Mahmut Demirtaş, Diyarbakır, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin Valisi Demirtaş, radyo programında çalışmaları aktardı - Son Dakika


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