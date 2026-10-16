Mardin’in binlerce yıllık mirası 10 dilde dünyaya tanıtılıyor - Son Dakika
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Mardin’in binlerce yıllık mirası 10 dilde dünyaya tanıtılıyor

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Mardin Valiliği, tarihi ve kültürel zenginliğiyle medeniyetlerin buluşma noktası olan Mardin’i dünyaya tanıtmak amacıyla dikkat çeken bir paylaşım yaptı. “10 Dil, 10 İlçe, Tek Bir Hikâye: Mardin” sloganıyla hazırlanan tanıtım çalışmasında, kentin binlerce yıllık tarihi, kültürel çeşitliliği ve turizm potansiyeli ön plana çıkarıldı.

Tarih boyunca farklı medeniyetlere, dinlere ve kültürlere ev sahipliği yapan Mardin, sahip olduğu eşsiz mirasıyla uluslararası turizmdeki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Mardin Valiliği, sosyal medya hesabından “Zamanın Taşa İşlendiği Şehir: Mardin” başlığıyla kentin tarihi ve doğal güzelliklerini konu alan bir tanıtım videosu paylaştı.

Mardin’in binlerce yıllık mirası 10 dilde dünyaya tanıtılıyor

10 DİLDE MARDİN'İN HİKAYESİ ANLATILIYOR

“10 Dil, 10 İlçe, Tek Bir Hikâye: Mardin” sloganının kullanıldığı paylaşımda, Mardin’in kültürel zenginliğinin farklı diller aracılığıyla uluslararası kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.

Valiliğin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Mardin’imizin binlerce yıllık medeniyet mirasını, hoşgörü iklimini, kültürel zenginliğini ve eşsiz turizm potansiyelini dünyaya tanıtıyoruz.”

Tanıtımda Almanca, Arapça ve Çince gibi farklı dillere de yer verilmesi, Mardin’in uluslararası ziyaretçilere yönelik tanıtım vizyonunu ortaya koyuyor.

Mardin’in binlerce yıllık mirası 10 dilde dünyaya tanıtılıyor

MEDENİYETLERİN BULUŞTUĞU ŞEHİR

Taş işçiliğiyle bezeli tarihi yapıları, dar sokakları, manastırları, camileri, kiliseleri ve Mezopotamya Ovası’na uzanan eşsiz manzarasıyla Mardin, Türkiye’nin en özgün kültür turizmi merkezleri arasında yer alıyor.

Artuklu’dan Midyat’a, Dara Antik Kenti’nden Deyrulzafaran Manastırı’na kadar uzanan zengin tarihi miras, şehri yerli ve yabancı turistler için önemli bir cazibe merkezi hâline getiriyor.

Mardin’in binlerce yıllık mirası 10 dilde dünyaya tanıtılıyor

MARİN'İN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİ DÜNYA VİTRİNİNDE

Farklı inançların, dillerin ve geleneklerin yüzyıllardır bir arada yaşadığı Mardin, yalnızca tarihi yapılarıyla değil, çok kültürlü toplumsal dokusuyla da dikkat çekiyor.

Mardin Valiliğinin 10 dil ve 10 ilçeyi aynı hikâyede buluşturan tanıtım çalışması, şehrin kültürel mirasını uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

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