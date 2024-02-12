Franchise Market Türkiye, Marketing Talk\'s Programını Tanıttı

Franchise Market Türkiye dergisi, yeni girişimi Marketing Talk's programını tanıttı. Programda franchise markalarının yöneticileri başarı hikayelerini anlatıyor. Smartmetrics CEO'su İlkay Batur, Franchise Market Türkiye dergisinin tüm girişimci ve girişimci adayları için ilham veren ve doğru bilgi kaynağı olacağını söyledi.
Smartmetrics, 2023 yılından bünyesine kattığı Franchise Market Türkiye dergisini dijitalleştirmeye devam ediyor. Platform, İlk olarak derginin tüm yüzünü yeniledi. İstanbul'da görkemli bir organizasyonla re-lansman yapan Franchise Market Türkiye, şimdi de yeni girişimi "Marketing Talk's" programını kamuoyuna duyurdu. Franchise Market Türkiye dergisinin öncülük ettiği "Marketing Talk's" programı Zeynep Gözdoğan'ın sunumuyla ulusal ve global franchise markalarının hikayelerini paylaşacak.
Smartmetrics CEO'su İlkay Batur, Franchise Market Türkiye dergisinin tüm girişimci ve girişimci adayları için ilham veren ve doğru bilgi kaynağı olacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı; "Franchise Market Türkiye organizasyonu başta açık hava ve dijital mecralar olmak üzere çok kanallı bir pazarlama stratejisiyle tanıtım süreçlerine devam edecek. Franchise firmalarına data desteğini arttıracağız. Organizasyonun hedef kitlesini de franchise veren firmalardan ziyade franchise almak isteyen girişimci ve yatırımcılara çevirdik."
İlkay Batur, Franchise Market Türkiye dergisinin yeni programı Marketing Talk's'un franchise sektörünün önde gelen isimlerine ve franchise markalarının başarı hikayelerine odaklanacağını vurgulayarak, "Marketing Talk's, Franchise Market Türkiye dergisinin yeni programında franchise ekosistemine ve girişimcilere rehberlik edecek." sözlerini kaydetti.
Smartmetrics CEO'su Batur, "Programımız dijital mecralarda büyük ilgi görüyor. Ulusal ve global markaların franchise hikayelerini paylaşmaya devam edeceğiz. Franchise sektörüne ilgi duyanların ve yeni girişimcilere ilham olmak isteyenlerin programı takip etmelerini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.
Marketing Talk's'un ilk bölümünde Pasaport Pizza Genel Müdürü Mükremin Özdemir oldu. Büyük ilgi gören programda Özdemir, deneyimlerini ve Pasaport Pizza'nın franchise başarısını ele aldı; yeni girişimciler için önerilerde ve tavsiyelerde bulundu.
Marketing Talk's, gelecek bölümlerine ulusal ve global franchise markalarının hikayelerine odaklanacak. Franchise markalarının yöneticileri ve franchise verenlerinin deneyimlerinin yanı sıra sektördeki yenilikler ve stratejiler de programın gündemini oluşturacak. Franchise sektöründeki güncel gelişmeleri ve başarı hikayelerini takip edenler için önemli bir kaynağı olan program, dijital mecralarda geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Program, ulusal ve global markaların franchise dünyasındaki yolculuklarını aydınlatmaya devam edecek.
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