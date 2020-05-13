Marketlere dadanan cep telefonu hırsızları polise yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, bir marketten cep telefonu çalan şahıslar Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü suç araştırma ekiplerinin titiz çalışması sonucu Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde yakalandı.



Şahısların üzerinde ve aracında yapılan arama da farklı illerdeki marketlerden çalındığı belirlenen 8 adet cep telefonu ele geçirildi. Köyceğiz'de bir marketten cep telefonu çalınma olayı ile ilgili olarak Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliğince soruşturma başlatıldı.



Şüpheli yakalanması için yapılan çalışmalarda mobeseden ve iş yeri kamerasından şahısların ev kiralık otomobilli tespit etti. Aracı takibe alan ekipler Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ekipler otomobili kovalamaca sonucu şüpheli G.K.B ve D.Ş isimli şahısları.



Şüpheli şahısların Üzerinde ve araçta yapılan aramada Köyceğiz'den çalınan cep telefonu ile birlikte Mersin, Denizli, Antalya, Aydın ve Muğla'nın Seydikemer, Fethiye ilçelerinde çalındığını tespit edilen sekiz adet cep telefonu ele geçirildi. Zanlılardan D.Ş'nin çok sayıda cep telefonu hırsızlığı olaylarından kaydı olduğu öğrenilirken, zanlıların Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - MUĞLA