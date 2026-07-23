MARKON'un gastronomi festivalinde Mardin lezzetleri buluştu! Başkan İbrahim Biter'den anlamlı mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MARKON'un gastronomi festivalinde Mardin lezzetleri buluştu! Başkan İbrahim Biter'den anlamlı mesaj

MARKON\'un gastronomi festivalinde Mardin lezzetleri buluştu! Başkan İbrahim Biter\'den anlamlı mesaj
23.07.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MARKON Mardin Konfederasyonu Genel Başkanı İbrahim Biter, düzenlenen Mardin Yemekleri Yarışması ve Gastronomi Festivali'nin, kentin zengin mutfak kültürünü dünyaya tanıtmayı amaçladığını belirterek, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın festivale gönderdiği mesajı da katılımcılarla paylaştı. Davetliler ve yarışmacılar 47 geleneksel lezzetin aynı çatıda buluştuğu festivale yoğun ilgi gösterdi.

Mardin Konfederasyonu (MARKON) tarafından düzenlenen Mardin Yemekleri Yarışması ve Gastronomi Festivali, Şef Ali Demir'in başkanlığında Viranşehirliler Derneği Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

MARKON'un gastronomi festivalinde Mardin lezzetleri buluştu! Başkan İbrahim Biter'den anlamlı mesaj

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katıldığı festivalde, Mardin'in birbirinden özel yöresel lezzetleri tanıtıldı.

MARKON'un gastronomi festivalinde Mardin lezzetleri buluştu! Başkan İbrahim Biter'den anlamlı mesaj

Festivalde konuşan MARKON Mardin Konfederasyonu Genel Başkanı İbrahim Biter, organizasyonun temel hedefinin Mardin'in köklü yemek kültürünü daha geniş kitlelere tanıtmak olduğunu söyledi.

MARKON'un gastronomi festivalinde Mardin lezzetleri buluştu! Başkan İbrahim Biter'den anlamlı mesaj

PROF. DR. AZİZ SANCAR'DAN MESAJ

Festival kapsamında Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ın gönderdiği mesajı da katılımcılarla paylaşan Biter, Sancar'ın organizasyona verdiği desteğin kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi.

Aziz Sancar mesajında, "Tüm değerleri yaşatan Mardin Yemekleri Yarışması ve Gastronomi Festivali'ni düzenleyenleri yürekten kutluyorum. Bir topluluğun kültürü yalnızca tarihi eserleriyle değil, mutfağıyla, gelenekleriyle ve paylaşma kültürüyle yaşar. Mardin mutfağı yüzyıllardır farklı kültürleri aynı sofrada buluşturan, kardeşliğin ve hoşgörünün en güzel örneklerinden biridir. Bu değerli mirasın gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşımaktadır. Özellikle gençlerimizin kendi kültürünü tanıyan, buna önem veren çalışkan bireyler olmalarını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

MARKON'un gastronomi festivalinde Mardin lezzetleri buluştu! Başkan İbrahim Biter'den anlamlı mesaj

"BU FESTİVAL ÇOK KIYMETLİ BİR BULUŞMA"

Festival Başkanı Şef Ali Demir ise organizasyonun yalnızca yemeklerin sergilendiği bir etkinlik olmadığını belirterek, Mardin'in kadim mutfak kültürünü korumayı, gelecek kuşaklara aktarmayı ve dünya çapında bir gastronomi markası haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Demir, "Bu festival sadece yemeklerimizi değil, dayanışmamızı, kültürümüzü ve misafirperverliğimizi dünyaya tanıtan çok kıymetli bir buluşmadır." dedi.

MARKON'un gastronomi festivalinde Mardin lezzetleri buluştu! Başkan İbrahim Biter'den anlamlı mesaj

47 ÇEŞİT MARDİN LEZZETİ YARIŞTI

Renkli festivalde yarışma heyecanı da yaşandı. Mardin'in plakasından esinlenilerek 47 çeşit Mardin yemeğinin yarıştığı etkinlikte dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

MARKON'un gastronomi festivalinde Mardin lezzetleri buluştu! Başkan İbrahim Biter'den anlamlı mesaj
MARKON'un gastronomi festivalinde Mardin lezzetleri buluştu! Başkan İbrahim Biter'den anlamlı mesaj
MARKON'un gastronomi festivalinde Mardin lezzetleri buluştu! Başkan İbrahim Biter'den anlamlı mesaj

Bilim İnsanı, Kültür Sanat, Aziz Sancar, Gastronomi, Mardin, Bilim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam MARKON'un gastronomi festivalinde Mardin lezzetleri buluştu! Başkan İbrahim Biter'den anlamlı mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı Karadeniz'de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı
Mutlu başlayan yolculuk faciayla bitti Bir aileyi ayıran kaza Mutlu başlayan yolculuk faciayla bitti! Bir aileyi ayıran kaza
Küçükçekmece’de hamile eşine tatlı almaya çıkan adama bıçaklı saldırı Küçükçekmece'de hamile eşine tatlı almaya çıkan adama bıçaklı saldırı
Turizm cennetinde cehennem sıcağı: Termometreler 44 dereceyi gördü Turizm cennetinde cehennem sıcağı: Termometreler 44 dereceyi gördü
Maça gelmeyen Aziz Yıldırım’ın nerede olduğu ortaya çıktı Maça gelmeyen Aziz Yıldırım'ın nerede olduğu ortaya çıktı
CHP resmen bölünüyor Bir ilin vekili daha tarafını belli etti CHP resmen bölünüyor! Bir ilin vekili daha tarafını belli etti
34 yıldır su içemeyen yaşlı adam, 10 gündür yemek de yiyemiyor 34 yıldır su içemeyen yaşlı adam, 10 gündür yemek de yiyemiyor
4 ilde orman yangını Evler tahliye edildi 4 ilde orman yangını! Evler tahliye edildi
Ali Koç ve Hamdi Ulukaya’dan yeni sezon öncesi Erzincanspor’a destek Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'dan yeni sezon öncesi Erzincanspor'a destek
Nikita’nın acı sonu Cansız bedeni göletten çıkarıldı Nikita'nın acı sonu! Cansız bedeni göletten çıkarıldı

12:04
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
11:44
Bir dönemin sonu Bu tutarlar artık ATM’den çekilemeyecek
Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek
11:36
Polis, öğretmen, doktor Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
11:23
Gözaltındaki Ezel Akay’ın evinden şok görüntüler Kenevir tarlasına çevirmiş
Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Kenevir tarlasına çevirmiş
10:40
Yazışmalar ortaya çıktı Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
10:37
Ecem Öz: Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim
Ecem Öz: Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim
09:52
Sapık milyarder ölmedi mi “Jeffrey“ diye seslenince paniğe kapılıp gaza bastı
Sapık milyarder ölmedi mi? "Jeffrey" diye seslenince paniğe kapılıp gaza bastı
09:30
Türkiye’nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
Türkiye'nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
09:28
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
09:27
Çaresizliğin fotoğrafı: İneğine sarılıp saatlerce ağladı
Çaresizliğin fotoğrafı: İneğine sarılıp saatlerce ağladı
09:03
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 12:47:23. #7.13#
SON DAKİKA: MARKON'un gastronomi festivalinde Mardin lezzetleri buluştu! Başkan İbrahim Biter'den anlamlı mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.