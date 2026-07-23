MARKON\'un gastronomi festivalinde Mardin lezzetleri buluştu! Başkan İbrahim Biter\'den anlamlı mesaj

Mardin Konfederasyonu (MARKON) tarafından düzenlenen Mardin Yemekleri Yarışması ve Gastronomi Festivali, Şef Ali Demir'in başkanlığında Viranşehirliler Derneği Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katıldığı festivalde, Mardin'in birbirinden özel yöresel lezzetleri tanıtıldı.

Festivalde konuşan MARKON Mardin Konfederasyonu Genel Başkanı İbrahim Biter, organizasyonun temel hedefinin Mardin'in köklü yemek kültürünü daha geniş kitlelere tanıtmak olduğunu söyledi.

PROF. DR. AZİZ SANCAR'DAN MESAJ

Festival kapsamında Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ın gönderdiği mesajı da katılımcılarla paylaşan Biter, Sancar'ın organizasyona verdiği desteğin kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi.

Aziz Sancar mesajında, "Tüm değerleri yaşatan Mardin Yemekleri Yarışması ve Gastronomi Festivali'ni düzenleyenleri yürekten kutluyorum. Bir topluluğun kültürü yalnızca tarihi eserleriyle değil, mutfağıyla, gelenekleriyle ve paylaşma kültürüyle yaşar. Mardin mutfağı yüzyıllardır farklı kültürleri aynı sofrada buluşturan, kardeşliğin ve hoşgörünün en güzel örneklerinden biridir. Bu değerli mirasın gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşımaktadır. Özellikle gençlerimizin kendi kültürünü tanıyan, buna önem veren çalışkan bireyler olmalarını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"BU FESTİVAL ÇOK KIYMETLİ BİR BULUŞMA"

Festival Başkanı Şef Ali Demir ise organizasyonun yalnızca yemeklerin sergilendiği bir etkinlik olmadığını belirterek, Mardin'in kadim mutfak kültürünü korumayı, gelecek kuşaklara aktarmayı ve dünya çapında bir gastronomi markası haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Demir, "Bu festival sadece yemeklerimizi değil, dayanışmamızı, kültürümüzü ve misafirperverliğimizi dünyaya tanıtan çok kıymetli bir buluşmadır." dedi.

47 ÇEŞİT MARDİN LEZZETİ YARIŞTI

Renkli festivalde yarışma heyecanı da yaşandı. Mardin'in plakasından esinlenilerek 47 çeşit Mardin yemeğinin yarıştığı etkinlikte dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.