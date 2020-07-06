Marmara Adası'nda ateş yakmak yasaklandı - Son Dakika

Marmara Adası'nda ateş yakmak yasaklandı

Balıkesir'in Marmara Adası'nda Kaymakamlık tarafından alınan kararla ilçe sınırları içerisinde mülkiyeti şahıslara ait olan bahçeler de dahil olmak üzere ateş yakılması yasaklandı.

Balıkesir'in Marmara Adası'nda Kaymakamlık tarafından alınan kararla ilçe sınırları içerisinde mülkiyeti şahıslara ait olan bahçeler de dahil olmak üzere ateş yakılması yasaklandı.

Marmara Adası'nda İlçe Kaymakamlığı tarafından alınan kararla yangın olaylarının önüne geçilmesi amacıyla ilçe sınırları içerisinde mülkiyeti şahıslara ait olan bahçeler de dahil olmak üzere her ne sebeple olursa olsun ateş yakılması yasaklandı. Kaymakamlık yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağını hatırlattı. Kararın alınmasında Çanakkale'nin Gelibolu bölgesinde çıkan orman yangınının etkili olduğu tahmin ediliyor. Hatırlanacağı üzere Marmara Adası'nda geçtiğimiz yıl orman yangını meydana gelmiş ve 80 hektar alan zarar görmüştü. - BALIKESİR

Kaymakamlık, Balıkesir, Marmara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 20:24 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marmara Adası'nda ateş yakmak yasaklandı - Son Dakika
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