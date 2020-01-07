Marmara Adası'nda minarenin külahı fırtına nedeniyle yıkıldı - BALIKESİR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmara Adası'nda minarenin külahı fırtına nedeniyle yıkıldı - BALIKESİR - Son Dakika

Marmara Adası'nda minarenin külahı fırtına nedeniyle yıkıldı - BALIKESİR

6 saat önce

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda etkili olan fırtına, bir minarenin külahının yıkılmasına neden oldu.

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda etkili olan fırtına, bir minarenin külahının yıkılmasına neden oldu.

Bölgede iki gündür sağanak ve fırtına etkisini sürdürüyor.

Yeni Mahalle Camisi'nin minaresinin külahı, fırtınaya dayanamayarak koptu ve yere düştü. Marmara Adalar Belediyesi ekipleri parçaları temizlemek için çalışma başlattı.

Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle, Erdek ilçesi Narlı Mahallesi'nden adaya denizin altından elektrik sağlayan kabloların arızasını gidermek için çalışma yapılamıyor. Elektriğin jeneratör ve trafolarla sağlandığı Marmara Adası'na fırtına dolayısıyla ulaşım da sağlanamıyor.

Marmara Adası'nda minarenin külahı fırtına nedeniyle yıkıldı - BALIKESİR

Yeni Mahalle, Balıkesir, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:19 Kaynak: AA
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