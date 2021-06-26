Marmara'da deniz salyası istilası - Son Dakika

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Marmara Denizi'nde görülen deniz salyasını temizleme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul sahil şeridinde zaman zaman yoğunlaşan deniz salyası istilası havadam görüntülendi.

Suadiye sahilinde çekilen görüntülerde tekneler, salya kaplı denizde ilerlerken ilginç kareler oluşturdu.

Ulaştırma ve altyapı bakanlığı ile İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ekipleri sahil kenarına getirdikleri araçları ile deniz yüzeyindeki salyayı temizlemeye çalışıyor.

Son olarak deniz salyası ile mücadele kapsamında Marmara Denizi'ne oksijen verecek olan 5 cihazdan

4'ü İzmit Körfezi'nde 1'i Pendik açıklarında faaliyete geçirilmişti.

Cihazlardan birisini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi'nde denize bırakmıştı.

Marmara Denizi'nin deniz salyası istilasından ne zaman kurtulacağı ise merak konusu...