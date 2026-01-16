Marmara'da Soğuk Hava ve Don Uyarısı - Son Dakika
Marmara'da Soğuk Hava ve Don Uyarısı

16.01.2026 19:09
MGM, Marmara Bölgesi'nde bu akşamdan itibaren hava sıcaklıklarının düşeceğini duyurdu.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada, bu akşamdan itibaren Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının azalacağı belirtilerek, buzlanma ve don olaylarının beklendiği kaydedildi.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölgenin bugün akşam saatlerinden sonra Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına girmesinin beklendiği bildirildi. Soğuk havanın, 22 Ocak Perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiği, bu süreçte Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ve Marmara'nın doğusunun (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli, yer yer orta kuvvette buzlanma ve don olaylarının görülmesinin beklendiği kaydedildi. Yetkililer, başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile ilgili kurumları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA

