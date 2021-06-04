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MARMARA DENİZİ BÖYLE KİRLENİYOR - Son Dakika

MARMARA DENİZİ BÖYLE KİRLENİYOR

04.06.2021 14:48

BURSA Uludağ'dan doğup Marmara Denizi'ne dökülen Nilüfer Çayı, sanayi ve evsel atıklar nedeniyle siyaha boyandı.

BURSA Uludağ'dan doğup Marmara Denizi'ne dökülen Nilüfer Çayı, sanayi ve evsel atıklar nedeniyle siyaha boyandı. Doğayı ve Çevreyi Koruma Başkanı Sedat Güler, Nilüfer Çayı'nda hiçbir canlının yaşamadığını belirterek, "Bursa'daki derelerin çoğunluğu denize dökülürken kirletiliyor. Marmara Denizi, Marmara Bölgesi'nin foseptik çukuru haline döndü" dedi.

Uludağ'dan doğup, ovadaki birçok dere ve Susurluk Çayı ile birleşerek, Karacabey'den Marmara Denizi'ne dökülen Nilüfer Çayı, evsel, sanayi ve tarım atıkları nedeniyle siyaha boyandı. Havzasında birçok sanayi bölgesinin bulunduğu çayda, kirlilik nedeniyle canlı yaşamı ve bölgedeki tarım ve hayvancılık olumsuz etkilendi. Bölgede yaşayan vatandaşlar ve doğaseverler, yarın kutlanacak olan Dünya Çevre Günü öncesi nehrin kirletilmesine tepki gösterdi.

DOĞADER Başkanı Sedat Güler, Uludağ'dan çıkıp, 200 kilometreden fazla yol kat ederek Marmara Denizi'ne dökülen Nilüfer Çayı'ndaki tehlikeyi yıllar önce gördüklerini söyledi. Bursa'da, doğa savunucularıyla birçok kitlesel eylem yaptıklarını belirten Güler, hazırladıkları raporları o dönemin yöneticilerin verdiklerine ifade etti. Güler, şöyle konuştu:

"Nilüfer Çayı'ndan şu anda akan su Uludağ'dan gelen su değil. Bu su, yol boyunca sanayi atıklarının kimyasalları ile kirletilen gider haline dönüştü. Nilüfer Çayı bunun en başlıca örneği. İçerisinde hiçbir canlı yaşamıyor. Köylüler, kullanmak için ellerini suya sokunca yara oluyor. Bu kimyasal su denize gitmeden müsilajı artıran etken haline geldi. Nilüfer Çayı bunun bariz bir örneği. Bursa'daki derelerin çoğunluğu denize dökülürken kirletiliyor. Marmara Denizi, Marmara Bölgesi'nin foseptik çukuru haline döndü. Sorunun çözümü, yerinde bertaraf etmek. Eski arıtma tesislerini modernize etmek. Bu yapılamıyorsa eskiyen tesisleri kapatmak gerekiyor. Bunlar gerçekleşirse, Marmara Denizi, ekolojik sistem içerisinde yıllar sonra eski haline gelebilir."

'BU SUDA HİÇBİR CANLI YAŞAMIYOR'

Karacabey Boğazı'nda bulunan kırsal Hayırlı Mahallesi'nde yaşayan Orhan Durmaz ise, "Bursa'nın bütün evsel, sanayi ve kimyasal atıkları bu suyun içinde. Bu suda yaşam sıfır, hiçbir canlı yaşamıyor. Nilüfer Çayı, Çapraz Çayı'yla birleşerek Karacabey Longoz Ormanları'na oradan da Marmara Denizi'ne dökülüyor. Bu pislik Marmara Denizi'ne gidiyor ve deniz salyası olarak dönüyor" dedi.

'KATRAN GİBİ MARMARA DENİZİ'NE AKIYOR'

Bölge mahallelerde tarım ve hayvancılığın temel geçim kaynağı olduğunu söyleyen Hayırlar Mahallesi muhtar azası İsmail Aydemir ise, "Biz bu dereyle arazimizi suluyorduk ancak şu an arazi sulama işi bitti. Bu suyun bu kadar kirli olmasının nedeni, çiftliklerdeki pisliklerin arıtılmadan buraya salınmasıdır. Bu da direkt Marmara Denizi'ne giden kirli bir su. Bunun 30 metre ilerisinde bir içme suyu kuyumuz var, suyu 80 metre aşağıdan alıyoruz. Bu akarsuyun kirliliğinden dolayı bizim içme suyumuzun kokusu ve tadı da değişti. Bu kirlilik insanlara da zarar veriyor artık" diye konuştu.

Nilüfer Çayı'nda canlı yaşamın bittiğini öne süren Aydemir, kirli suyun Marmara Denizi'ndeki canlı yaşamı da olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi. Aydemir, "Bölgedeki akarsuların kirliliği Marmara Denizi'nde toplanıyor. Nilüfer Çayı, Uludağ'ın kar suyuydu, en temiz suyumuz oydu. Biz oradan içme suyu alırdık. Şimdi bırakın içme suyunu, elinizde yara varsa suya elinizi soktuktan sonra yara kapanmıyor, mikrop kapıyor. Bursa sanayisinin bütün atıklarının verildiği bir akarsu, katran gibi Marmara Denizi'ne akıyor, suda bir canlı bile yaşamıyor, suyun vasfı bitti" diye konuştu.

MARMARA DENİZİ BÖYLE KİRLENİYOR
MARMARA DENİZİ BÖYLE KİRLENİYOR
MARMARA DENİZİ BÖYLE KİRLENİYOR
MARMARA DENİZİ BÖYLE KİRLENİYOR

Marmara Denizi, Karacabey, Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARMARA DENİZİ BÖYLE KİRLENİYOR - Son Dakika


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