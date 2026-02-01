Marmara'ya Soğuk Hava Dalgası Geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın sabah Marmara Bölgesi'ne giriş yapacağı tahmin edilen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2-4 derece azalarak kar değerlerine gerileyeceğini bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, geçen hafta boyunca 14-18 derece aralığında seyreden bahar sıcaklıklarının, hava sistemindeki değişimle 7 derece seviyelerine gerilediği belirtildi.

Akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde saatte 40-75 kilometre eseceği, gece saatlerine kadar ise yer yer kuvvetli sağanak geçişler beklendiği aktarılan açıklamada, gece etkisini azaltması öngörülen yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren yeniden etkili olmaya başlamasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, gün boyunca il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin öngörüldüğüne dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgemize giriş yapacağı tahmin edilen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2-4 derece azalarak kar değerlerine gerileyeceği, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere batı bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor. Soğuk ve yağışlı havanın salı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi, hafta ortasından (çarşamba) itibaren ise sıcaklıkların yeniden artarak 15 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor."

Vatandaşlar, pazar ve pazartesi günleri beklenen kuvvetli sağanak ile yarın ve salı sabahına kadar etkili olması beklenen kış koşulları nedeniyle yaşanabilecek su baskını, göllenme, kar yağışı, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıldı.