Marmara'ya Soğuk Hava Dalgası Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Marmara'ya Soğuk Hava Dalgası Geliyor

01.02.2026 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKOM, yarın Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2-4 derece düşeceğini ve karla karışık yağmur bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın sabah Marmara Bölgesi'ne giriş yapacağı tahmin edilen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2-4 derece azalarak kar değerlerine gerileyeceğini bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, geçen hafta boyunca 14-18 derece aralığında seyreden bahar sıcaklıklarının, hava sistemindeki değişimle 7 derece seviyelerine gerilediği belirtildi.

Akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde saatte 40-75 kilometre eseceği, gece saatlerine kadar ise yer yer kuvvetli sağanak geçişler beklendiği aktarılan açıklamada, gece etkisini azaltması öngörülen yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren yeniden etkili olmaya başlamasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, gün boyunca il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin öngörüldüğüne dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgemize giriş yapacağı tahmin edilen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2-4 derece azalarak kar değerlerine gerileyeceği, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere batı bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor. Soğuk ve yağışlı havanın salı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi, hafta ortasından (çarşamba) itibaren ise sıcaklıkların yeniden artarak 15 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor."

Vatandaşlar, pazar ve pazartesi günleri beklenen kuvvetli sağanak ile yarın ve salı sabahına kadar etkili olması beklenen kış koşulları nedeniyle yaşanabilecek su baskını, göllenme, kar yağışı, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Marmara Bölgesi, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, İstanbul, Fırtına, Fırtına, Marmara, Güncel, AKOM, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara'ya Soğuk Hava Dalgası Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

20:59
Galatasaray’a yıldız isminden kötü haber
Galatasaray'a yıldız isminden kötü haber
20:35
Gülben Ergen’den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
19:25
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
18:58
Canlı anlatım: RAMS Park’ta goller üst üste
Canlı anlatım: RAMS Park'ta goller üst üste
18:22
Türk tır sürücüsü Kanada’da kahraman ilan edildi
Türk tır sürücüsü Kanada'da kahraman ilan edildi
18:21
İstanbullular dikkat Hem meteoroloji hem valilik uyardı
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 21:37:47. #7.11#
SON DAKİKA: Marmara'ya Soğuk Hava Dalgası Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.