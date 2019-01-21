- Marmaray Ayrılık Çeşme İstasyonu entegrasyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı

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TBMM Başkanı Yıldırım, Marmaray ile Yolculuk Yaptı

Bayburt'ta Kömür Diye Toplanıp Yakılan Taşın Kehribar Olduğu Öğrenilince, Bir Çok Ülke Almak İçin Sıraya Girdi