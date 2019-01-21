Marmaray Ayrılık Çeşme İstasyonu Entegrasyon Çalışmaları Nedeniyle Geçici Olarak Kapatıldı
2 saat önce
- Marmaray Ayrılık Çeşme İstasyonu entegrasyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı Yolcular otobüslerle Üsküdar'a götürülecekİSTANBUL - Entegrasyon çalışmaları nedeniyle Marmaray Ayrılık Çeşme İstasyonu geçici olarak kapatıldı.
- Marmaray
Ayrılık Çeşme
İstasyonu entegrasyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı
Yolcular otobüslerle Üsküdar
'a götürülecek
İSTANBUL - Entegrasyon çalışmaları nedeniyle Marmaray Ayrılık Çeşme İstasyonu geçici olarak kapatıldı. İstasyona gelen yolcular otobüslerle Üsküdar'a götürülürken, çalışma 1,5 ay sürecek.
TCDD Genel Müdürlüğü entegrasyon çalışmaları nedeniyle Marmaray seferlerine düzenleme getirildi. Düzenlemede Ayrılık Çeşme durağı bugün kapatıldı. İETT
tarafından buraya gelen yolcular ücretsiz olarak Üsküdar'a götürülecek. Bugün durağa gelen yolcular otobüslerle Üsküdar'a giderken, çalışmanın 1. 5 ay süreceği belirtildi.Vatandaşlar ise İBB
'ye teşekkür ederek, "Bizi mağdur etmedikleri için teşekkür ederiz"dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:13 Kaynak: İHA
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