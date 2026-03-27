CHP\'li Marmaris Belediyesi\'ne gece yarısı operasyon

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi eklendi.

GECE YARISI POLİS BASKINI

Muğla'da Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öğrenilen bir soruşturma kapsamında gece yarısı CHP’li Marmaris Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

ÇALIŞANLAR VE ESKİ YETKİLİLER BELEDİYEYE GETİRİLDİ

Gece yarısı başlayan operasyon çerçevesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis ekibi tarafından belediye binasına baskın düzenlendi. Operasyon çerçevesinde bazı belediye çalışanları ikametlerinden alınarak belediyeye getirilirken, önceki dönem belediyede görev yapan bazı yetkililerin de belediyeye getirildiği öğrenildi.

POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Belediye binasının çevresinde de polis ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı görüldü. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yoğunlukta olduğu operasyon kapsamında belediye binasında yürütülen çalışmalar devam ediyor.