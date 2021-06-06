Marmaris Master Cup Futbol Turnuvası'nda Maçka Belediyesi şampiyonu oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris Master Cup Futbol Turnuvası'nda şampiyon Maçka Belediyesi oldu.

Marmaris Belediyesinin desteğiyle İçmeler Mahallesi'ndeki Gölenye Futbol Sahası ve Marmaris Şehir Stadyumu'nda düzenlenen turnuvada İstanbul, Trabzon, Mardin, Batman, Adıyaman, Muğla ile Edirne'den 16 takım yer aldı.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın eski kaptanlarından Bilgin Defterli'nin yanı sıra, Pascal Nouma, İbrahim Yattara, Ali Eren Beşerler, Metin Aktaş, Evren Turhan, Timuçin Bayazıt, Salih Akkaya ve Sertan Eser gibi tanınmış isimlerin yer aldığı turnuvada takımlar 4 grupta mücadele verdi.

Eski milli futbolcu Engin Verel ile eski hakem Selçuk Dereli de organizasyona eşlik etti.

Gölenye Futbol Sahası'nda oynanan final karşılaşmasında Akyüz Masterler ile Maçka Belediyesi karşı karşıya geldi.

Maçın başında 1-0 öne geçen Akyüz Masterler, son dakikada Yattara'nın frikik golüne engel olamadı ve karşılaşmanın normal süresi 1-1 sonuçlandı. Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Maçka Belediyesi, turnuvayı birinci sırada tamamladı.