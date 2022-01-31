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Marmaris'te 72 kaçak göçmen kurtarıldı 1 organizatör gözaltında - Son Dakika

Marmaris'te 72 kaçak göçmen kurtarıldı 1 organizatör gözaltında

31.01.2022 22:12
Marmaris'te 72 kaçak göçmen kurtarıldı 1 organizatör gözaltında

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca lastik bot ve can salına konularak Türk karasularına geri itilen 72 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca lastik bot ve can salına konularak Türk karasularına geri itilen 72 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Organizatör olduğundan şüphe edilen 1 balıkçı da kurtarılarak gözaltına alındı.

Marmaris ilçesine 65 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi Bozukkale açıklarında sabah saat 06.10 sıralarında lastik botta denizde sürüklenenler olduğu ihbarı yapıldı. Devriye görevinde bulunan Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı hücum bot ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yapılan araştırma sonucu bulunan lastik bota yanaşan ekipler, 15 kaçak göçmen ve 1 organizatör olduğu şüphe edilen balıkçıyı kurtardı.

Aynı gün saat 07.15 sıralarında gelen bir ihbar üzerine aynı bölgeye giden Sahil Güverlik ekibi lastik bot içinde 22 kaçak göçmeni kurtardı. Saat 10.00 sıralarında Bozukkale ve Serçe Limanı çevresinde devriye gezen ekipler, denizde sürüklenen 2 can salını tespit ederek içinde bulunan 35 kaçak göçmeni hücum bota aldı.Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na getirilen aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 72 kaçak göçmen için kimlik tespiti ve doktor kontrolü yapıldı. İşlemleri tamamlanan Suriye, Burma ve Irak uyruklu 72 kaçak göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Organizatör olduğundan şüphe edilen ve göçmenlerle birlikte kurtarılan balıkçı ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Marmaris'te 72 kaçak göçmen kurtarıldı 1 organizatör gözaltında
Marmaris'te 72 kaçak göçmen kurtarıldı 1 organizatör gözaltında
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Sahil Güvenlik, Yunanistan, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te 72 kaçak göçmen kurtarıldı 1 organizatör gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'te 72 kaçak göçmen kurtarıldı 1 organizatör gözaltında - Son Dakika
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