Marmaris'te Yangın Söndürme Çalışmaları Sürüyor: 103 Hane 274 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Marmaris'te Yangın Söndürme Çalışmaları Sürüyor: 103 Hane 274 Kişi Tahliye Edildi

23.06.2022 18:33

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Bölge Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada yangın bölgesinde toplam 103 hanede 274 kişinin tahliye edildiğini, dumandan etkilenen 3 kişinin tedavilerinin hastanede sürdüğü bildirildi.

ESMA TURAN

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada yangın bölgesinde toplam 103 hanede 274 kişinin tahliye edildiğini, dumandan etkilenen 3 kişinin tedavilerinin hastanede sürdüğü bildirildi.

Marmaris'e bağlı Hisarönü Mahallesi'nde 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin söndürmek için yoğun bir şekilde çalıştığı orman yangınına ilişkin, Orman Genel Müdürlüğü toplam 2 bin 851 personel ve 815 araç ile yangına müdahale edildiğini açıkladı.

"27 HELİKOPTER, 14 AMFİBİK UÇAK 23.06.2022 TARİHİ SAAT 05.30 CİVARINDA HAVANIN AYDINLANMASIYLA TEKRAR ÇALIŞMALARA BAŞLAMIŞTIR"

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Çalışmalar Tarım ve Orman Bakanlığı, AFAD ile eşgüdüm halinde yürütülmektedir. Havadan söndürme çalışmalarına katılan 27 helikopter, 14 amfibik uçak 23.06.2022 tarihi saat 05.30 civarında havanın aydınlanmasıyla tekrar çalışmalara başlamıştır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 23.06.2022 tarihinde sıcaklığın en yüksek 34 derece, rüzgar 22 km/sa ve nem oranı yüzde 36 olması tahmin edilmektedir. Olay bölgesinde toplam 103 hane 274 kişi tahliye edilmiş olup ayrıca 83 hayvan ve 52 araç tahliyesi yapılmıştır. Tahliye edilen vatandaşlarımızdan talep edenler İçmeler Uygulama Oteli'nde misafir edilmektedir.

SAKOM'dan alınan bilgiye göre yangın nedeniyle 7 kişi dumandan etkilenmiş olup 3 kişinin hastanede tedavileri devam etmektedir. Bölgede yürütülen çalışmalara an itibari ile toplam 2851 personel, 27 helikopter ve 14 amfibik uçak, 348 arazöz, 57 su tankeri ve diğer kamu araçları ile toplam 815 araç, 17 OGM dozeri olmak üzere 108 iş makinesi, emniyet ve jandarmaya ait 20 TOMA görev yapıyor."

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Marmaris'te Yangın Söndürme Çalışmaları Sürüyor: 103 Hane 274 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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