Mart 2021 Dünya Gündemi - Son Dakika

Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ile Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Irak'a yapacağı ziyaret mart ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.
1 Mart
ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığını devralacak.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlenecek.
Kuzey Makedonya'da 1-21 Nisan tarihlerinde yapılacak nüfus sayımının ilk aşaması kapsamında yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve devlet görevlileri ile mahkum ve evsizlerin sayımı başlayacak.
AB-Arnavutluk Ortaklık Konseyi Toplantısı düzenlenecek.
2 Mart
ABD'de 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin FBI Direktörü Chris Wray Senato'da ifade verecek.
3 Mart
Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 eyalet başbakanıyla bir araya gelecek ve Kovid-19 önlemlerinin uzatılıp uzatılmamasını görüşecek.
New York'ta sinemalar yüzde 25 kapasiteyle açılacak.
ABD'de 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin Senato'da ikinci ortak oturum yapılacak.
5 Mart
Sırp askerler tarafından ailesiyle birlikte öldürülen Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) önemli komutanlarından Adem Jashari'nin vefatı nedeniyle "UÇK Destanı" olarak da bilinen "Prekaz Katliamı" anma etkinlikleri düzenlenecek.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 4 günlük resmi ziyaret için Irak'a gidecek.
8 Mart
Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu toplanacak.
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle kapatılan okullar açılacak.
9 Mart
New York Başsavcılığı tarafından ABD'nin en güçlü silah lobisi kuruluşu olan Ulusal Tüfek Derneği (NRA) aleyhine açılan dava görülecek.
11 Mart
AB ülkelerinin adalet bakanları video konferansla görüşecek.
12 Mart
AB İçişleri Bakanları Toplantısı video konferans yöntemiyle yapılacak.
14 Mart
Arnavutluk'ta Yaz Günü kutlanacak.
Almanya'da Baden Württemberg eyalet meclisi seçimleri yapılacak.
15 Mart
AB ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa işlerinden sorumlu bakanları video konferansla görüşecek.
16 Mart
Brüksel'de AB-Gürcistan Ortaklık Konseyi toplanacak.
19 Mart
Kovid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye Almanya'da liyakat nişanı verilecek.
22 Mart
Brüksel'de AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı düzenlenecek.
23 Mart
Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi Toplantısı'nın yanı sıra iki gün sürecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirilecek.
24 Mart
NATO'nun 1999'da eski Yugoslavya topraklarındaki bazı hedeflere yönelik "Müttefik Güç Harekatı"nı başlatmasının 22. yıl dönümü kutlanacak.
25 Mart
Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.
Twitter, Google ve Facebook'un CEO'ları "dezenformasyon" konusunda, Temsilciler Meclisindeki oturumda ifade verecek.
Kaynak: AA
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