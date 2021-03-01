Mart 2021 Dünya Gündemi - Son Dakika

Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ile Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Irak'a yapacağı ziyaret mart ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

1 Mart

ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığını devralacak.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlenecek.

Kuzey Makedonya'da 1-21 Nisan tarihlerinde yapılacak nüfus sayımının ilk aşaması kapsamında yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve devlet görevlileri ile mahkum ve evsizlerin sayımı başlayacak.

AB-Arnavutluk Ortaklık Konseyi Toplantısı düzenlenecek.

2 Mart

ABD'de 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin FBI Direktörü Chris Wray Senato'da ifade verecek.

3 Mart

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 eyalet başbakanıyla bir araya gelecek ve Kovid-19 önlemlerinin uzatılıp uzatılmamasını görüşecek.

New York'ta sinemalar yüzde 25 kapasiteyle açılacak.

ABD'de 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin Senato'da ikinci ortak oturum yapılacak.

5 Mart

Sırp askerler tarafından ailesiyle birlikte öldürülen Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) önemli komutanlarından Adem Jashari'nin vefatı nedeniyle "UÇK Destanı" olarak da bilinen "Prekaz Katliamı" anma etkinlikleri düzenlenecek.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 4 günlük resmi ziyaret için Irak'a gidecek.

8 Mart

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu toplanacak.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle kapatılan okullar açılacak.

9 Mart

New York Başsavcılığı tarafından ABD'nin en güçlü silah lobisi kuruluşu olan Ulusal Tüfek Derneği (NRA) aleyhine açılan dava görülecek.

11 Mart

AB ülkelerinin adalet bakanları video konferansla görüşecek.

12 Mart

AB İçişleri Bakanları Toplantısı video konferans yöntemiyle yapılacak.

14 Mart

Arnavutluk'ta Yaz Günü kutlanacak.

Almanya'da Baden Württemberg eyalet meclisi seçimleri yapılacak.

15 Mart

AB ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa işlerinden sorumlu bakanları video konferansla görüşecek.

16 Mart

Brüksel'de AB-Gürcistan Ortaklık Konseyi toplanacak.

19 Mart

Kovid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye Almanya'da liyakat nişanı verilecek.

22 Mart

Brüksel'de AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı düzenlenecek.

23 Mart

Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi Toplantısı'nın yanı sıra iki gün sürecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirilecek.

24 Mart

NATO'nun 1999'da eski Yugoslavya topraklarındaki bazı hedeflere yönelik "Müttefik Güç Harekatı"nı başlatmasının 22. yıl dönümü kutlanacak.

25 Mart

Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.

Twitter, Google ve Facebook'un CEO'ları "dezenformasyon" konusunda, Temsilciler Meclisindeki oturumda ifade verecek.